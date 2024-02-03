علي ربيع يشارك جمهوره كواليس تصوير فيلم «عالماشي»

شارك الفنان علي ربيع عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» صوره من كواليس تصوير فيلم «عالماشي».

ونشر علي ربيع صورة من كواليس التصوير معلقا: «كواليس تصوير فيلم عالماشي فيلم عيد الفطر المبارك 2024 إن شاء الله، الدنيا برد موت».

أبطال فيلم «عالماشي»

فيلم «عالماشي» بطولة علي ربيع، آية سماحة، كريم عفيفي، صلاح عبدالله، وعدد من الفنانين من تأليف كريم سامي، وأحمد عبد الوهاب، ومن إنتاج يوسف الطاهر، وإخراج محمد الخبيري.وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي كوميدي.