«بعد الشر» للفنان علي ربيع يحقق 41 ألف جنيه خلال 24 ساعة

حقق فيلم «بعد الشر» للفنان علي ربيع ما يقرب من 41 ألف جنيه في دور العرض، أمس، بحسب ما أكده الموزع السينمائي محمود الدفراوي، لـ«الوطن».

على ربيع يحقق نجاحاً بفيلمه بعد الشر

لا يزال الفنان على ربيع ينافس بفيلمه الأخير «بعد الشر»، ضمن عدد من الأفلام الأخرى المشاركة في دور العرض، وتدور أحداث الفيلم في إطار من الخيال والكوميديا، حول شخصية سولي التي يجسدها علي ربيع، وبسبب تعويذة سحرية تحدث له أزمات غير متوقعة مع زوجته، وفتاة أخرى يدخل معها في علاقة عاطفية.

أبطال فيلم «بعد الشر»

ويجمع المخرج أحمد عبدالوهاب في تعاونه مع الفنان على ربيع من خلال فيلم بعد الشر، بين عدد من الأبطال وهم أوس أوس، وميرنا نور الدين، ورنا رئيس، وبيومي فؤاد، وعمرو عبدالجليل، وشيرين، وهالة فاخر، وسليمان عيد، وهو من تأليف أمين جمال ووليد أبوالمجد، إخراج أحمد عبدالوهاب.

وحققت الأغنية الدعائية للفيلم والتي تحمل اسم كنكة قهوه نجاحا كبيرا وتصدرت محركات البحث، ويشارك في الغناء بها عبدالباسط حمودة، ومحمود الليثي، وحمدي بتشان، وحسن الخلعي، وهي من كلمات مصطفى حسن، وألحان كريم عاشور، وتوزيع أماديو.