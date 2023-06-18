الفنان علي ربيع يحقق إيرادات 42 ألف جنيه بفيلم «بعد الشر» أمس

قال الموزع السينمائي محمود الدفراوي، لـ«الوطن»، إن فيلم «بعد الشر» حقق نحو 42 ألف جنيه أمس، في دور العرض، وتدور أحداث الفيلم الذي جرى طرحه في عيد الفطر المبارك، في إطار كوميدي، إذ تتبدل حياة الفنان علي ربيع، بطل الفيلم، وتنقلب رأسًا على عقب، بسبب تعويذة سحرية تضعه أمام العديد من الأزمات مع زوجته وفتاة أخرى يدخل معها في علاقة عاطفية.

أبطال فيلم «بعد الشر»

يجمع فيلم «بعد الشر» عددا من الأبطال منهم علي ربيع، أوس أوس، بيومي فؤاد، عمرو عبد الجليل، رنا رئيس، ميرنا نور الدين، شيرين، هالة فاخر وسليمان عيد، تأليف أمين جمال ووليد أبوالمجد، إخراج أحمد عبد الوهاب.

علي ربيع يحقق إيرادات 19 مليون جنيه بفيلم «زومبي»

يذكر أن علي ربيع، قدم شخصية حمادة بطة، في فيلم «زومبي»، الذي حقق إيرادات 19 مليون جنيه، وتدور في إطار كوميدي، تدور الأحداث حول مطرب في فرقة شعبية، يقدم أغاني مهرجانات، وصديقه شاعر غنائي، وتمر الفرقة بالعديد من المواقف الطريفة.