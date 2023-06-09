66 ألف إيرادات «بعد الشر» للفنان علي ربيع في السينما خلال 24 ساعة

حقق فيلم بعد الشر، في شباك تذاكر السينما أمس الأربعاء إيرادات تقدر بـ66 ألف و185 جنيه، وحافظ على صدارة قائمة الإيرادات اليومية حيث احتل المركز الرابع في القائمة، وتجاوزت إجمالي إيراداته منذ طرحه في دور العرض السينمائي على مدار 7 أسابيع الماضية الـ 14 مليون جنيه، بحسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

أبطال فيلم بعد الشر

فيلم بعد الشر بطولة علي ربيع، أس أس، ميرنا نور الدين، رنا رئيس، بيومي فؤاد، عمرو عبدالجليل، شيرين، هالة فاخر، سليمان عيد، تأليف أمين جمال ووليد أبوالمجد، إخراج أحمد عبدالوهاب.

قصة الفيلم

تدور أحداث فيلم بعد الشر في إطار من الخيال والكوميديا، من خلال شخصية سولي التي يجسدها علي ربيع، وبسبب تعويذة سحرية تحدث له أزمات غير متوقعة مع زوجته وفتاة أخرى يدخل معها في علاقة عاطفية.

المراكز الأولى

وتضم دور العرض السينمائي 9 أفلام، وجاء في المركز الأول في قائمة الإيرادات اليومية، فيلم شوجر دادي بطولة ليلى علوي وبيومي فؤاد وتامر هجرس، والمركز الثاني فيلم يوم 13 بطولة أحمد داود ودينا الشربيني وشريف منير وجومانا مراد، والمركز الثالث فيلم رهبة بطولة أحمد الفيشاوي ونسرين أمين ومصطفى غريب ومحمود البزاوي.