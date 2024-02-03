قصف 85 موقعا بـ125 قنبلة.. تفاصيل الهجوم الأمريكي على سوريا والعراق| عاجل

هاجمت القوات الأمريكية أكثر من 80 هدفًا في العراق وسوريا في هجوم جوي واسع النطاق على مواقع تابعة للميليشيات المرتبطة بإيران والحرس الثوري الإيراني.

ردنا بدأ اليوم وسيستمر في الأوقات والأماكن التي نختارها

وقال الرئيس الأمريكي في بيان إن الضربات شنت ردا على غارة بطائرة بدون طيار أدت إلى مقتل ثلاثة جنود أمريكيين في الأردن ، مضيفا: «ردنا بدأ اليوم، وسيستمر في الأوقات والأماكن التي نختارها»، حسبما أفادت «القاهرة الإخبارية».

ونقلت صحيفة «الجارديان» البريطانية بيان القيادة المركزية للجيش الأمريكي والذي قالت فيه إنها قصفت 85 هدفًا بأكثر من 125 قنبلة دقيقة التوجيه، في هجوم يوصف بأنه الأول من بين هجمات متعددة ضد الجماعات، مؤكدة أنها استخدمت مع العديد من الطائرات بما في ذلك قاذفات بعيدة المدى انطلقت من الولايات المتحدة.

الأهداف شملت عمليات القيادة والسيطرة ومراكز المخابرات والصواريخ

وقالت القيادة المركزية إن الأهداف شملت عمليات القيادة والسيطرة ومراكز المخابرات والصواريخ والقذائف واللوجستيات ومنشآت سلسلة توريد الذخيرة، لكن لم يكن من الواضح مدى دقة الهجمات أو حجم الخسائر البشرية التي تسببت فيها.

وشدد مسؤولو الإدارة مراراً وتكراراً على أن واشنطن لا تنوي خوض حرب مع إيران، على الرغم من الاتهامات بأنها قامت بتسليح الجماعات التي تقف وراء هجوم البرج 22.

كما سبق أن حذرت إيران الولايات المتحدة من شن أي ضربة مباشرة على الأراضي الإيرانية، قائلة إنه إذا تصرفت الولايات المتحدة بهذه الطريقة فسيكون ردها سريعا ومثيرا.

البنتاجون: التخطيط لمزيد من الغارات الجوية

وأكد لويد أوستن، وزير الدفاع، أنه تم التخطيط لمزيد من الغارات الجوية لافتًا أن هذه بداية رد واشنطن والرئيس أصدر توجيهات باتخاذ إجراءات إضافية ضد الحرس الثوري الإيراني وما أسماه بالميليشيات التابعة له المسؤولة عن هجماتها على القوات الأمريكية والقوات المتحالفة معها.

وقال جون كيربي، المتحدث باسم الأمن القومي بالبيت الأبيض: “هذه الردود بدأت الليلة. لن ينتهوا الليلة. لذلك ستكون هناك ردود إضافية. سيكون هناك إجراء إضافي سنتخذه، وكله مصمم لوضع حد لهذه الهجمات والقضاء على قدرات الحرس الثوري الإيراني”.

وتم تجميع الأهداف الـ 85 في سبعة مواقع مختلفة، أربعة في سوريا وثلاثة في العراق، وفقًا لمسؤولين أمريكيين.

قال جنرال دوجلاس سيمز، مدير العمليات في هيئة الأركان المشتركة، إن توقيت الضربات تحدده حالة الطقس، مع ظهور أفضل فرصة اليوم، مضيفًا «المؤشرات الأولية تشير إلى أننا ضربنا بالضبط ما أردنا ضربه بعدد من الانفجارات الثانوية المرتبطة بالذخيرة والمواقع اللوجستية».

الضربة الأمريكية بعد ساعات من تشيع جنازة القتلى الأمريكان

وجائت الضربات الجوية بعد ساعات قليلة من حضور بايدن طقوسًا عسكرية مهيبة في قاعدة جوية بولاية ديلاوير بمناسبة عودة الجنود الثلاثة القتلى ولم يتحدث بايدن في حفل التكريم، لكنه التقى بعائلات القتلى.

ورغم أن الولايات المتحدة أصبحت الآن بمنأى عن حربيها في العراق وأفغانستان، فإن التوترات المتصاعدة في الشرق الأوسط، والتي أشعل شرارتها القتال حرب الإبادة الجماعية التي تشنها قوات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني تهدد بجر القوات الأميركية مرة أخرى إلى الصراع الإقليمي.

13 شخص قتلوا في الهجوم الأمريكي

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن 13 شخصًا قتلوا في شرق سوريا خلال ضربات يعتقد أن الولايات المتحدة نفذتها، وأن الطائرات الحربية دمرت 17 موقعا تؤوي الجماعات المدعومة من إيران في محافظة دير الزور الشرقية، ثلاثة منها استهدفت الميادين وواحدة ضربت مدينة البوكمال قرب الحدود العراقية.

بينما نقلت «سكاي نيوز» عن الحشد الشعبي بمحافظة الأنبار العراقية مقتل وإصابة أكثر من 10 من عناصرهم في القصف الأميركي

وقالت كتائب حزب الله العراقية، التي تشتبه الولايات المتحدة في أنها نفذت الهجوم على البرج 22، يوم الثلاثاء الماضي، إنها علقت نشاطها العسكري ضد قوات الاحتلال، مشيرة أنها تريد تجنب إحراج الحكومة العراقية، التي اشتكت علانية في الماضي من الضربات الانتقامية الأمريكية ضد الميليشيات المرتبطة بإيران، قائلة إنها ترقى إلى مستوى انتهاك لسيادتها.