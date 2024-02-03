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اندلاع حريق إثر تسرب وقود في مدينة فولجوجراد الروسية

كتب:

حسن رمضان
08:03 ص | السبت 03 فبراير 2024
أحد عناصر الإطفاء في روسيا-صورة أرشيفية

أحد عناصر الإطفاء في روسيا-صورة أرشيفية

اندلع حريق صباح اليوم، في حي كراسنوارميسكي بمدينة فولجوجراد الواقعة جنوب شرق الجزء الأوروبي من روسيا على إثر تسرب للوقود على مساحة 300 متر مربع، وفق لما أعلنته وزارة حالات الطوارئ الروسية.

وذكرت الطوارئ الروسية، وفق لما ذكرته وكالة الأنباء العراقية «واع»، إن حريق فولجوجراد لم يسفر عن ضحايا أو إصابات، مضيفة أن قوات الإطفاء تواصل إخماد الحريق.

وأشار حاكم منطقة فولجوجراد أندريه بوشاروف، إلى أن الحريق وقع في مصفاة النفط بعد سقوط طائرة مسيرة، وفق لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

وفي وقت لاحق، فولجوجراد، أعلنت وزارة حالات الطوارئ، إخماد حريق  في مصفاة بمنطقة كراسنوارميسكي في فولجوجراد بالكامل. 

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بقلم حسن رمضان