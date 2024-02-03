الكنيسة تحتفل بزيارة العائلة المقدسة لكوم ماريا.. مناسبة مسجلة على قائمة اليونسكو

تحتفل مطرانية ملوي وأنصنا والأشمونين التابعة لمحافظة المنيا، اليوم، بتذكار زيارة العائلة المقدسة، وسط احتفالات كنسية وشعبية في الشوارع، وهي احتفالية مسجلة على قائمة التراث الإنساني العالمي اللامادي على قائمة اليونسكو.

زيارة العائلة المقدسة أرض مصر

وتحتفل إيبارشية ملوي، تحت رعاية الأنبا ديمتريوس، مطران ملوي وتوابعها، بزيارة العائلة المقدسة لـ4 مواقع تاريخية بها شرق أنصنا وغرب الأشمونين، وهي: «الأشمونين، ديروط أم نخلة، بير السحابة في أنصنا، كوم ماريا بدير أبوحنس»، حيث زارت العائلة المقدسة أرض مصر وتنقلت فيها من الفرما وحتى أسيوط خلال فترة تقدر بثلاث سنوات ونصف تقريبا، وفقا للتقليد الكنسي.

الاحتفال بعيد دخول السيد المسيح أرض مصر

وتحتفل الكنيسة بعيد دخول السيد المسيح أرض مصر في 24 بشنس أي أول يونيو من كل عام، ولأن شهر يونيو في صعيد مصر يكون شديد الحرارة، وأضافت احتفالًا آخر بتذكار زيارة العائلة المقدسة ليكون في شهر فبراير أي في إجازة نصف العام الدراسي، وهذا التوقيت يكون قريبًا من 3 طوبة تذكار استشهاد أطفال بيت لحم، والذي يعتبر الحدث الذي بدأت على أثره رحلة العائلة المقدسة.

وكوم ماريا وهو كوم كبير جداً تبلغ مساحته نحو 19 فدانًا بالقرب من كنيسة السيدة العذراء الأثرية بدير أبو حنس والتي أعيد تجديدها عدة مرات، بالناحية الشرقية منها كوم يطلق عليه كوم ماريا يقال أن العائلة المقدسة استراحت عليه.