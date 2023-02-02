«كوم ماريا» بالمنيا تحتفل برحلة العائلة المقدسة السبت

تحتفل منطقة كوم ماريا بالمنيا، بزيارة العائلة المقدسة السبت المقبل، ووفقاً للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، زارت العائلة المقدسة في شرق أنصنا وغرب الأشمونين أربع مواقع تاريخية «الأشمونين، ديروط أم نخلة، بير السحابة في أنصنا، "كوم ماريا بدير أبوحنس"»، الاحتفالية المسجلة على قائمة التراث الإنساني العالمي اللامادي على قائمة اليونسكو.

الاحتفال برحلة العائلة المقدسة

تحتفل الكنيسة القبطية بعيد دخول العائلة المقدسة أرض مصر، في 24 بشنس الذي يوافق أول يونيو.

وأضافت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، احتفال آخر بهذه المناسبة في إجازة نصف العام الدراسي، لأن شهر يونيو في الصعيد، يتسم بارتفاع درجة الحرارة.

وبحسب المصادر الكنسية، قضت العائلة المقدسة في مصر، نحو ثلاث سنوات ونصف، بداية من دخولها من «الفرما» في شمال مصر غرب العريش، وصولاً لجبل درنكة حيث المغارة المنحوتة التي أقامت بها العائلة المقدسة، التي تعد آخر محطات العائلة المقدسة.

20 محطة للعائلة المقدسة في مصر

ومرت العائلة المقدسة خلال رحلتها في أرض مصر، وفقا للكنيسة القبطية الأرثوذكسية بـ20 مسارا خلال المدة التي قضتها في مصر، فلم تمكث العائلة المقدسة في مكان أكثر من أيام معدودة أو أسابيع، فيما عدا إقامتهم فى دير المحرق 6 أشهر، التي تعتبر أطول مدة، حيث تنقلت العائلة من فلسطين إلى أسيوط والعكس خلال رحلة العودة، مع العلم بعدم وجود وسائل تنقل غير الوسائل البدائية.