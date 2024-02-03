زلزال بقوة 5.1 درجة يضرب ولاية أوكلاهوما في جنوب وسط أمريكا

ضرب زلزال، بقوة 5.1 درجة على مقياس ريختر، ولاية أوكلاهوما جنوب وسط الولايات المتحدة، بعمق 3 كيلومترات، وفقا لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، عبر موقعها الإلكتروني، إن بؤرة الزلزل، وقعت على مسافة 8 كيلومترات شمال غرب مدينة براج بولاية أوكلاهوما الأمريكية.

خفض قوة الزلزال

وفي وقت لاحق من اليوم، خفضت هيئة المسيح الجيولوجي الأمريكية، قوة زلزال أوكلاهوما، وقالت إن قوته بلغت 2.6 درجة على مقياس ريختر، كما رفعت الهيئة، عمق الزلزال إلى 7 كيلومترات.

من جانبه، قدر مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، قوة زلزال أوكلاهوما بـ 5.5 درجة على مقياس ريختر، بعمق 8 كيلومترات، وعلى مسافة 70 كيلومترا شمال شرقي أوكلاهوما سيتي عاصمة الولاية، وفق لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.