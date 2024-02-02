هزة أرضية تضرب شرق تركيا.. وارتفاع حصيلة زلزال 6 فبراير المدمر

ضربت هزة أرضية ضعيفة، مساء اليوم، شرق تركيا، بقوة 1.5 درجة على مقياس ريختر، بعمق 7 كيلومترات، وفق لبيانات مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي.

تفاصيل هزة أرضية ضربت مقاطعة تركية

وأظهرت بيانات الزلازل الأوروبي المتوسطي، نشرها عبر موقعه الإلكتروني، وقوع بؤرة هزة أرضية ضربت شرق تركيا على مسافة 24 كيلومترا شمال غرب إرجاني بمقاطعة ديار بكر جنوب شرق البلاد.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الداخلية التركية، حصيلة جديدة لزلزال تركيا المدمر الذي ضرب البلاد في 6 فبراير 2023، وقالت إن الحصيلة بلغت 53 ألفا و537 شخصا، فيما أصيب 107 آلاف و213 آخرين، وفق لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

زلزال تركيا المدمر طال 11 محافظة تركية

وطال زلزال تركيا المدمر، 11 محافظة تركية تمتد مساحتها على 120 ألف كيلو متر مربع، ووفقا لوزاة الداخلية التركية، أثر الزلزال على 14 مليون تركي، متسببا في تدمير 38 ألفا و901 مبنى، فيما لا يزال نحو 700 ألف شخص يعيشون في 414 مجمّعا.