زلزال بقوة 6.1 يضرب دولة في أمريكا الوسطى

أعلن مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، اليوم السبت، وقوع زلزال بقوة 6.1 درجة على مقياس ريختر، ضرب دولة جواتيمالا الواقعة في أمريكا الوسطى.

زلزال جواتيمالا يتسبب في ذعر المواطنين

وصرح مركز رصد الزلازل الأوروبي بأن الزلزال وقع على عمق 108 كيلومترات فوق سطح الأرض، وعلى بعد 36 كيلومترا شرق إيسكوينتلا و15 كيلومترا غرب تشيكيمولا.

وذكرت وكالة «رويترز» أن الزلزال تسبب في حالة ذعر مما فر البعض من منازلهم ومع ورود تقارير مبكرة عن الأضرار التي لحقت بالمباني، ولم ترد تقارير فورية عن وقوع إصابات بعد منتصف الليل.

ووصف مسؤولون في السلفادور الزلزال بأنه «قوي» وقالوا إنهم يراقبون التطورات.

أجزاء من واجهة كنيسة سقطت

وكان مركز الزلزال بالقرب من بلدة تاكسيسكو الغواتيمالية، على بعد حوالي 60 ميلاً (100 كيلومتر) جنوب العاصمة جواتيمالا سيتي، حيث دقت الإنذارات وقام بعض السكان الخائفين بإخلاء منازلهم.

قالت وكالة خدمات الطوارئ في جواتيمالا «كونراد» إن أجزاء من واجهة كنيسة في بلدة سان بابلو جوكوبيلاس، شمال غرب مركز الزلزال سقطت.