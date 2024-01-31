نجلاء بدر: فيلما «الفرح» و«كباريه» تركيبة فنية مختلفة ومميزة

عبرت الفنانة نجلاء بدر، عن مدى سعادتها بمشاركتها الفنية مع المخرج أحمد السبكي، والمؤلف سامح عبد العزيز، والسيناريست أحمد عبدالله، وذلك في أحدث أعمالها السينمائية «الفرح» و«كباريه»، مضيفة أن هذه الأعمال تمثل تركيبة فنية مختلفة ومميزة.

الذكاء الاصطناعي سلاح ذو حدين

أوضحت «بدر» خلال مداخلة عبر قناة dmc، أن الذكاء الاصطناعي خطر وسلاح ذو حدين، ولابد من تقنين ووضع له قانون، لأن أي شخص يمكن أن يخلق جريمة أو يجد نفسه في وضع مشين أو تصور، وأنا أرفض ذلك.

مسلسل «صوت وصورة»

وعن تعاونها مع الفنانة حنان مطاوع في مسلسل «صوت وصورة» علقت بدر:« بحب الفن وبحب أشتغل مع فنانين بجد، وحنان من الناس دي، وعلى الرغم من إني عمري ما اتقابلت معاها في عمل فني، لكننا نعرف بعض من زمان ووالدتي كانت صاحبة والدتها وكان فيه علاقة أسرية وخدنا كورس إعداد ممثل مع بعض، ودي أول مرة نلتقي مع بعض كممثلين فكنا سعداء».