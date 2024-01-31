خبير تكنولوجي: الذكاء الاصطناعي يهدد بعض الوظائف لكنه يخلق فرصا جديدة

قال المهندس رامي الدماطي، خبير واستشاري تقنيات الميتافيرس والذكاء الاصطناعي، إن مخاوف المجتمع من تقنيات الذكاء الاصطناعي تكمن في تأثيره على بقاء بعض الوظائف، إذ من الممكن أن تحتل هذه التقنيات محل الأشخاص في المستقبل مثل برنامج «Editor» و«Script writer»، موضحا أن تطبيقات الذكاء الاصطناعي قد تحل محل وظائف الأشخاص، ولكن أيضا توجد وظائف جديدة لهم.

خطورة الذكاء الاصطناعي على الإنسان

وأضاف في مداخلة عبر تطبيق زوم، ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع علي شاشة القناة «الأولى المصرية»، أن هناك مخاوف أخرى تكمن في أن الذكاء الاصطناعي هو إلا آلة قد تشكل خطرا في المستقبل على الإنسان.

وأشار إلى أن الذكاء الاصطناعي إذا أُعطي بيانات خطأ أو جرى توجيهه بطريقة خاطئة قد يكون خطرا، وصعب التحكم به، ولكن عند تحديد الإنسان لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي يمنع هذا الخطر الكامن في تحكم الذكاء الاصطناعي للإنسان.

رعاية صحية

وأوضح أن الذكاء الاصطناعي له دور كبير في الرعاية الصحية، إذ يستقبل خوارزميات التعلم الآلي التي تحلل صور طبية معينة من خلال إرسال معلومات عن الأمراض، ما يساعد الإنسان في بناء خطة علاجية، والمساعدة في عملية التشخيص والكشف المبكرعن الأمراض.