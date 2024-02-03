موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2024.. «اعرف هتقبض إمتى؟»

ينتظر آلاف المواطنين العاملين داخل الوزارات والهيئات المختلفة والجهات التابعة لها، موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2024، والذي أعلنته وزارة المالية في جدول منتظم على مدار الثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري، لذا تستعرض «الوطن» عبر السطور التالية موعد صرف مرتبات الموظفين الشهر الجاري.

موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2024

وكشفت وزارة المالية عن مواعيد صرف مرتبات شهر فبراير 2024، وأوضحت أنها ستكون على مدار 5 أيام، وهي 21، و24، و25، و26، و27 من شهر فبراير الجاري، وأشارت إلى أنه سيتم صرف المتأخرات على مدار 3 أيام، وهي كالتالي 8، و11، و12 من الشهر نفسه.

أيام صرف المرتبات شهرياً

يذكر، أن وزارة المالية أوضحت أنه سيتم تحديد 5 أيام كل شهر لصرف مرتبات الموظفين، إلى جانب تحديد صرف متأخرات مستحقات العاملين على مدار 3 أيام من كل شهر.

وناشدت وزارة المالية العاملين بالجهات الإدارية، عدم الزحام أمام ماكينات الصراف الآلي، نظراً لأن صرف المرتبات سيكون متاحاً في أي وقت بداية من الموعد المعلن.