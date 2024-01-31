موعد صرف مرتبات فبراير 2024.. وزارة المالية تكشف التفاصيل

يرغب العديد من المواطنين وتحديدا العاملون في مختلف الوزارات والهيئات والجهات التابعة لها، في معرفة موعد صرف مرتبات فبراير 2024، والذي حددته وزارة المالية طبقاً للجدول المعلن رسمياً لمواعيد صرف المرتبات خلال الثلاث أشهر الأولى من العام الجديد.

وأوضحت وزارة المالية أنه تم تحديد 5 أيام في كل شهر من أجل صرف رواتب العاملين، وما في حكمها وما يتقاضونه، بالإضافة إلى 3 أيام أخرى من كل شهر من أجل صرف متأخرات مستحقات العاملين.

موعد صرف مرتبات فبراير 2024

ووفقاً لما أعلنته وزارة المالية بشأن مواعيد صرف مرتبات فبراير 2024، فإن مواعيد الصرف كالتالي: سوف تكون خلال أيام 21، 24، 25، 26، 27، من شهر فبراير، على أن يتم صرف المتأخرات خلال أيام 8، 11، 12 من الشهر ذاته.

ومن الجدير بالذكر، فإن وزارة المالية طلبت من العاملين في مختلف الجهات الإدارية، عدم التزاحم أمام ماكينات الصراف الآلي، وأضافت «المالية» أن المرتبات سوف تكون متاحة في أي وقت بداية من تاريخ بدء الصرف المعلن في جميع الجهات الإدارية.