«المالية»: الاستفادة من الخبرات اليابانية في تطبيق «التأمين الصحى الشامل»

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، حرص الهيئة على تعميق أوجه التعاون مع الشركاء الدوليين، لتعزيز جهود التنمية بشتى المجالات خاصة في مجالات التنمية البشرية وعلى رأسها القطاع الصحي وقطاع التعليم؛ بما يُسهم في سرعة إنجاز المستهدفات المنشودة في مجالات تطوير التعليم.

وأوضح معيط، أنّ المدارس والجامعة اليابانية في مصر نموذجًا لدعم اليابان لمصر في التنمية البشرية، إضافة إلى توفير رعاية صحية متكاملة لكل أفراد الأسرة، من خلال تطبيق منظومة «التأمين الصحي الشامل» بكل أنحاء مصر؛ وفقًا لأفضل الممارسات العالمية التي ترتكز على التخطيط الاستراتيجي السليم؛ أخذًا في الاعتبار أنّ هذه المنظومة المتطورة أداة رئيسية لإصلاح النظام الصحي في مصر.

التأمين الصحي الشامل

وأضاف رئيس الهيئة العامة لـ التأمين الصحى الشامل، خلال لقائه مع يامادا جونيتشي النائب الأول للرئيس التنفيذي لهيئة التعاون الدولي اليابانية «جايكا»، أنّ مشروعات التعاون الثنائى المشترك مع «جايكا» نموذجًا للشراكة التنموية الناجحة، يعكس متانة العلاقات المتميزة بين الجانبين المصرى والياباني.

ولفت إلى حرص الهيئة على الاستفادة من الدعم المالي والخبرات اليابانية في تطبيق «التأمين الصحي الشامل»، والعمل على توطينها خاصة في مجالات التحول الرقمي لتنمية القدرات البشرية وتعزيز الإمكانيات التشغيلية من أجل تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، طبقًا لمنهجية متطورة للإدارة والتمويل، تنعكس في خطط طويلة الأمد لضمان امتلاك مقومات الاستدامة، والتوسع في باقي المحافظات وفقًا للجدول الزمني المقرر.

الأزمات العالمية المتتالية

وأشار وزير المالية، إلى أنّ برنامج التعاون مع «جايكا» يعكس ثقة المجتمع الدولي في قدرة الدولة المصرية على الاستمرار في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل رغم الأزمات العالمية المتتالية وما يرتبط بها من تداعيات مؤثرة في أداء الاقتصاد العالمي، تمتد بضغوط هائلة على الاقتصادات الناشئة بما فيها مصر.

وأكد معيط، أنّ التعاون مع «جايكا» يمتد إلى مجالات تنموية عديدة بما في ذلك الطاقة المتجددة، على نحو يفتح آفاقًا واعدة للقطاع الخاص للاستثمار، ويتسق مع جهود الدولة الهادفة لتمكينه وزيادة مساهماته في النشاط الاقتصادي وعملية التنمية الشاملة المستدامة.