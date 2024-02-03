مستشار قانوني: الدولة تعمل على تقديم المزيد من الدعم اللازم للمصدرين

قال المستشار شعبان رأفت عبد اللطيف، أمين الشئون القانونية المركزية لحزب مستقبل وطن، إن رؤية مصر بشأن الوصول إلى 100 مليار دولار صادرات تساهم بقوة في الخروج من الأزمة الاقتصادية، خاصة أن الأمر يتعلق بتوفير العملة الأجنبية، ومن ثم فهذا الأمر من الأساسيات التي يجب العمل عليها بقوة من الحكومة خلال الفترة المقبلة.

الخطط الطموحة

وشدد عبد اللطيف، على ضرورة إتاحة الدعم اللازم للصادرات المصرية، ويكون ذلك من خلال الخطط الطموحة التي من شأنها تذليل كل العقبات أمام العجلة للأمام، بمشاركة ممثلي القطاع الخاص، عبر تقييم برنامج دعم الصادرات.

الأسواق الخارجية

وأشار عبد اللطيف، إلى أن الدولة تعمل على تقديم المزيد من الدعم اللازم للمصدرين، لفتح مزيد من الأسواق الخارجية، وهناك جدية خلال الفترة الأخيرة في دعم ملف الصناعة أيضا لتوفير العملة الأجنبية وفي نفس الوقت لتوفير المزيد من فرص العمل للشباب وجلب المستثمرين على الصعيدين المحلي أو الأجنبي.

وأوضح عبد اللطيف، أن التواصل مع المصنعين والمستثمرين طوال الوقت للوقوف على العقبات التي تواجههم، يعد خطوة مهمة لمواصلة تحقيق رؤية مصر للوصول لـ100 مليار دولار صادرات، وأن أهمية توفير المستودعات الملائمة في المناطق اللوجستية من شأنه المساعدة على زيادة الصادرات في عدد الدول المستهدف التصدير إليها.