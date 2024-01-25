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حزب مستقبل وطن بالشرقية يهنئ بواسل «الداخلية» بعيد الشرطة الـ72

كتب:

محمد أباظة
11:13 م | الخميس 25 يناير 2024
النائب محمد سليم

النائب محمد سليم

قدم النائب الدكتور محمد سليم أمين حزب مستقبل وطن بالشرقية، وكيل لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس الشيوخ، التهنئة القلبية لجميع قيادات وضباط وأفراد الشرطة المصرية بمناسبة مرور 72 عاماً على احتفالات 25 يناير المجيدة.

دحر الإرهاب الأسود

قال النائب محمد سليم إن جميع المصريين يقدرون بكل الفخر والإجلال الدور التاريخي لرجال الشرطة علي مر العصور، لا سيما إبان أحداث 25 يناير 2011 عندما تصدوا بصدور عارية وقدموا أرواحهم وأجسادهم فداءً لعودة امن الوطن، مثمناً قدرتهم على دحر الإرهاب الأسود وما حققه بواسل الشرطة الأوفياء في حربهم المقدسة ضد قوى الشر والظلام.

وأضاف أمين حزب مستقبل وطن بالشرقية، أن عيد الشرطة سيظل علامة فارقة على مر التاريخ تذكرنا دائما ببسالة رجال الشرطة المصرية وتصديهم في مثل هذا اليوم قبل 72 عاما للمستعمر ورفضهم تسليم سلاحهم وتلقينهم العدو درسا لا ينسى، خلده التاريخ، ويعيد ذكراه أبناء الشعب المصري الأبي الذي لن ينسي أبدا أبطاله البواسل.

أسمى آيات البطولة

وأعرب «سليم» عن خالص تهانيه لهيئة الشرطة من ضباط، وأفراد، وجنود بهذه المناسبة الوطنية، والتي ترسم أصدق وأسمى آيات البطولة والفداء في سبيل الحفاظ على أمن الوطن والتي مازالت هي العقيدة الراسخة للشرطة المصرية التي تواصل العمل ليلا ونهارا ضد الإرهاب والتطرف وأي أعمال خارجة عن القانون، مقدمين أرواحهم دفاعا عن أمن مصر وشعبها.

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محمد أباظة
بقلم محمد أباظة

محرر بقسم المتابعة الإخبارية، متخصص في الفيتشرات النوعية والتقارير المصنوعة- حاصل على بكالوريوس إعلام ـ قسم صحافة ـ تقدير عام امتياز.