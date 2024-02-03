رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

معرض القاهرة الدولي للكتاب

قوات الاحتلال الإسرائيلي ترتكب 12 مجزرة جديدة ضد العائلات في قطاع غزة

كتب:

حسن رمضان
12:22 م | السبت 03 فبراير 2024
آثار قصف إسرائيلي على غزة-صورة أرشيفية

آثار قصف إسرائيلي على غزة-صورة أرشيفية

أعلنت وزارة الصحة بغزة، اليوم، ارتكاب قوات الاحتلال الاسرائيلي 12 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة، راح ضحيتها 107 شهداء و165 إصابة خلال الساعات الـ24  الماضية، مشيرة في بيان، نشرته عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إلى ارتفاع حصيلة العدوان الاسرائيلي منذ 7 أكتوبرالماضي، إلى 27 ألفا و238 شهيدا، فيما أصيب 66 ألفا و452 آخرين.

وفي وقت سابق من اليوم، استشهد 19 فلسطينيا، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وأصيب آخرون، منذ فجر اليوم، جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، لليوم 120، فيما اعتقلت القوات، عشرات الفلسطينيين من حي تل الهوى في جنوب غرب مدينة غزة، وأجبرت آخرين على إخلاء منازلهم، والنزوح إلى دير البلح وسط قطاع غزة، وفق لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا».

وفي وقت سابق، قرر 3 من كبار قادة المنظومة الأمنية في إسرائيل بينهم رئيس أركان الجيش هرتسي هاليفي، ورئيس جهاز «الشاباك» رونين بار، ورئيس شعبة الاستخبارات في الجيش«أمان» أهارون هاليفا، الاستقالة من مناصبهم، بسبب عملية «طوفان الأقصى» في 7 اكتوبر الماضي، ووفق القناة الـ12 الإسرائيلية، أن القادة لا يزالون مترددين في موعد تنفيذ القرار، وفق لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

اقرأ المزيد:

القاهرة الإخبارية: العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة نموذج للإجرام والوحشية

الأمين العام للأمم المتحدة: جميع المواطنين في قطاع غزة جائعون

«أونروا»: 152 من موظفينا قتلوا منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة

الصليب الأحمر: انتشار الأمراض الفتاكة في قطاع غزة
بقلم حسن رمضان