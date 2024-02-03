قوات الاحتلال الإسرائيلي ترتكب 12 مجزرة جديدة ضد العائلات في قطاع غزة

أعلنت وزارة الصحة بغزة، اليوم، ارتكاب قوات الاحتلال الاسرائيلي 12 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة، راح ضحيتها 107 شهداء و165 إصابة خلال الساعات الـ24 الماضية، مشيرة في بيان، نشرته عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إلى ارتفاع حصيلة العدوان الاسرائيلي منذ 7 أكتوبرالماضي، إلى 27 ألفا و238 شهيدا، فيما أصيب 66 ألفا و452 آخرين.

وفي وقت سابق من اليوم، استشهد 19 فلسطينيا، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وأصيب آخرون، منذ فجر اليوم، جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، لليوم 120، فيما اعتقلت القوات، عشرات الفلسطينيين من حي تل الهوى في جنوب غرب مدينة غزة، وأجبرت آخرين على إخلاء منازلهم، والنزوح إلى دير البلح وسط قطاع غزة، وفق لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا».

وفي وقت سابق، قرر 3 من كبار قادة المنظومة الأمنية في إسرائيل بينهم رئيس أركان الجيش هرتسي هاليفي، ورئيس جهاز «الشاباك» رونين بار، ورئيس شعبة الاستخبارات في الجيش«أمان» أهارون هاليفا، الاستقالة من مناصبهم، بسبب عملية «طوفان الأقصى» في 7 اكتوبر الماضي، ووفق القناة الـ12 الإسرائيلية، أن القادة لا يزالون مترددين في موعد تنفيذ القرار، وفق لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.