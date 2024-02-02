القاهرة الإخبارية: العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة نموذج للإجرام والوحشية

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، تقريرا بعنوان: "إسرائيل تستهدف الأونروا.. كارثة جديدة تواجه الفلسطينيين".

وأشار التقرير إلى أن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة بات نموذجا للإجرام والوحشية، سواء بالقتل أو الحصار أو التجويع أو منع وصول المساعدات، فضلا عن غلق كامل للمنافذ التي يلجأ إليها المنكوبون، آخر نماذج الوحشية الإسرائيلية في قطاع غزة استهداف منظمة "أونروا" التي خطط الاحتلال لوأدها منذ شهور باعتبارها كيانا دوليا كبيرا تابعا للأمم المتحدة.

أوضح التقرير أن المنظمة كانت آخر بوابة أرادت إسرائيل إغلاقها في وجه الشعب الفلسطيني الصامد العنيد، فخططت لفكرة شيطانية لإيقاف عمل الوكالة مدعية أن من بينها أعضاء متورطون في أحداث 7 أكتوبر.

ولفت التقرير إلى أنه بتلك الذريعة، علقت دول عدة على رأسها الولايات المتحدة ودول أوروبية تمويلها للوكالة، بما دفع الأخيرة بإعلان إيقاف عملها في إغاثة الفلسطينيين مع نهاية شهر فبراير الجاري، وبعد 74 عاما من العمل المتواصل.

وتابع التقرير: آلاف الفلسطينيين ليس فقط داخل أراضي بلادهم ولكن أيضا اللاجئون في مختلف أنحاء العالم، يعتمدون بشكل كلي أو جزئي على دعم الوكالة سواء في توظيفهم أو تقديم مساعدات لهم على جميع المستويات الغذائية والتعليمية والصحية ".