«الشرقية الأزهرية» تنظم الجلسة الخامسة لبرنامج تدريب معلمي اللغة الإنجليزية

أكد الدكتور السيد الجنيدي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية، أنه تم تنفيذ الجلسة الخامسة للبرنامج التدريبي Teach Engage and Aspire، اليوم السبت، لمدربي اللغة الإنجليزية بالمعاهد الأزهرية.

خطة قطاع المعاهد الأزهرية لرفع الكفاءة المهنية

وأوضح رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية أن ذلك يأتي في إطار الشراكة الفعالة والقائمة بين الأزهر الشريف والمجلس الثقافي البريطاني، وبناء على توجيهات الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، وبمتابعة الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، والشيخ أيمن عبدالغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، والدكتور إسماعيل الشربيني، مدير عام الشؤون الفنية التعليمية بقطاع المعاهد الأزهرية، ضمن خطة قطاع المعاهد الأزهرية لرفع الكفاءة المهنية لمعلمي اللغة الإنجليزية بمعاهد الشرقية الأزهرية.

تفاعل مثمر وبناء بين المتدربين والمدربين

وقال سعيد عبدالنبي، موجه عام اللغة الإنجليزية بمنطقة الشرقية، إن أعمال التدريب شهدت تفاعلا مثمرا وبناء بين المتدربين والمدربين بالإدارات التعليمية، حيث عقدت الجلسة الخامسة وجهًا لوجه بالإدارات التعليمية، ونفذها مدربو الأزهر الشريف لدى المجلس الثقافي البريطاني، موضحا أن البرنامج يهدف إلى تنمية الكفاءة اللغوية لمعلمي اللغة الإنجليزية بالمعاهد الأزهرية.