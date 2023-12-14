المنطقة الأزهرية بالسويس تكرم حفظة القرآن والمتفوقين في احتفالات عيد الطفولة

شهد معهد السويس النموذجي الأزهري لغات في محافظة السويس، تكريم حفظة القرآن الكريم والمتفوقين خلال الاحتفال بعيد الطفولة، بحضور الدكتور مؤمن الهواري رئيس المنطقة الأزهرية.

الاحتفال بعيد الطفولة بمعهد السويس النموذجي

وجاء الاحتفال تحت رعاية الدكتور مؤمن الهواري، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة السويس الأزهرية، بحضور آيات محمد حسن، مدير عام العلوم الثقافية ورعاية الطلاب، وإشراف لمياء مهران، عميدة المعهد، وبحضور الشيخ خالد أبو العلا، مدير الإدارة التعليمية، وأمل عبد العظيم، مدير التعليم الابتدائي، وليد الزناتي، مدير التعليم النموذجي، وإبراهيم حسن نائب رئيس مجلس الآباء.

تكريم حفظة القران الكريم والمتفوقين بمعهد السويس النموذجي للغات

وكرم الدكتور مؤمن الهواري رئيس المنطقة الأزهرية، الطلاب من حفظة القرآن الكريم، والمتفوقين والمتميزين دراسيا في الأنشطة الطلابية بجميع المجالات.

وتحدث الدكتور مؤمن الهواري، عن أهمية هذه الاحتفالات في توثيق العلاقات بين المعهد وأولياء الأمور، وتنمية حب الطلاب لمعهدهم، وبذل الجهد للاستمرار في التفوق، ووجه الشكر إلى العاملين بالمعهد متمنياً لهم دوام التوفيق والنجاح.

فيما وجهت لمياء مهران، الشكر للدكتور مؤمن الهواري، وآيات محمد تقديرا لجهودهما الدائمة في منطقة السويس الأزهرية، للارتقاء بالمنظومة التعليمية.

وخلال الحفل قدم الطلاب فقرات فنية متنوعة، ما بين الإنشاد الديني والاستعراض والفقرات الوطنية، التي تعبر عن حب الوطن والتضحية من أجله.