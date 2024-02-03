125 قذيفة أمريكية تصيب 85 هدفًا في العراق وسوريا.. ليلة صعبة عاشها الشرق الأوسط

عاش الشرق الأوسط ليلة دامية، أمس، بعد القصف الأمريكي على أهداف عسكرية تابعة لإيران في سوريا والعراق، بعد أن انتظرت واشنطن أسبوعًا طويلًا لترد على مقتل 3 جنود أمريكيين على الحدود الأردنية السورية.

وبحسب قناة القاهرة الإخبارية، فرد واشنطن كان أسرع من عملياتها العسكرية السابقة، وجاء بناءً على أوامر الرئيس الأمريكي جو بايدن، وفقا لبيان البيت الأبيض، أن واشنطن استهدفت مجموعة من المواقع العسكرية في سوريا والعراق، وذلك بعد أن حضر «بايدن» وصول جثامين الجنود الثلاثة الذين قتلوا على الحدود الأردنية السورية، مشيرًا إلى أن وفاتهم كان بالأمر المؤثر مما استوجب ردًا فوريا، وقد بدأ اليوم وسيستمر في التوقيتات والأماكن التي تختارها واشنطن، وفي نهاية البيان قال «بايدن» إن واشنطن لا تريد تصعيدًا في الشرق الأوسط أو في مكان آخر بالعالم.

ومن الجدير بالذكر أن الغارات الأمريكية استهدفت مستودع أسلحة و3 منازل تابعة لحزب الله العراقي، ومحافظة الأنبار العراقية، وأكدت واشنطن أنها أبلغت الإدارة الإيرانية والعراقية بالهجمات، بحسب القاهرة الإخبارية.

3 غارات على معسكر شرق مدينة صعدة شمالي باليمن

كما أعلن الحوثيون أن القوات الأمريكية البريطانية شنت 3 غارات على معسكر شرق مدينة صعدة شمالي باليمن، واستهدفت عدة مواقع في مدينة الميادين بمحافظة ريف دير الزور شرقي سوريا، كما قصفت الطائرات الأمريكية مواقع في الحيدرية والشبلي في بادية الميادين بريف دير الزور شرقي سوريا.

أصابت 85 هدفًا واستخدمت فيها أكثر من 125 قذيفة دقيقة التوجيه

وكان الجيش الأمريكي، أكد أن المنشآت المستهدفة شملت مراكز قيادة وتحكم وتجسس ومواقع تخزين صواريخ وطائرات مسيرة، كما أن الضربات الجوية أصابت 85 هدفًا واستخدمت فيها أكثر من 125 قذيفة دقيقة التوجيه.

ورد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني على الضربات الأمريكية، قائلًا إن 16 فردًا بينهم مدنيون وإصابة 25 آخرين جراء العدوان الأمريكي على العراق، مشيرًا إلى أن التحالف العسكري بقيادة الولايات المتحدة يهدد الأمن والاستقرار في العراق، مؤكدًا أن الضربة الأمريكية ستضع الأمن في العراق والمنطقة على حافة الهاوية.

خبير علاقات دولية: الرد الأمريكي بعد استهداف 3 جنود كان منتظرًا

قال الدكتور محمد اليمني، خبير العلاقات الدولية، في تصريحات لـ«الوطن»، إن الرد الأمريكي بعد استهداف 3 جنود كان منتظرًا، مشيرًا إلى أنه كان يوجد تشاور حول الضربات خلال الأيام الماضية داخل الإدارة الأمريكية، حول طبيعة الضربات داخل أو خارج الدولة الإيرانية، وأضرار وتأثير ذلك على الصراع بالشرق الأوسط، خاصة، وأن أمريكا تعاني من أزمات داخلية وخارجية.

وأضاف «اليمني»، أن كل ما يحدث لا يصب إلا في خانة توسيع رقعة الحرب، أي حرب إقليمية شاملة، أن الرد الأمريكي كان ضروريًا بالنسبة لواشنطن، بسبب اهتزاز سمعتها وقدرتها على الرد، وأرادت إرسال صورة أنها حاضرة ولا زالت لديها القوة والسيطرة.