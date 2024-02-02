حدث ليلا.. واشنطن تستعد لهجوم بالشرق الأوسط وبايدن يحذر إسرائيل من المتطرفين وعواطف تدمر كاليفورنيا

وقعت أحداث عديدة خلال الساعات القليلة الماضية، أبرزها التهديدات الأمريكية بشأن الصراع في الشرق الأوسط واحتمالية شن واشنطن عمليات عسكرية ضد أهداف إيران في الشرق الأوسط، ردًا على مقتل 3 جنود أمريكيين على الحدود السورية الأردنية، بحسب ما نشرته القاهرة الإخبارية.

وكان وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن قال في مؤتمر صحفي، بثته قناة القاهرة الإخبارية، إن واشنطن ستتخذ ردًا متعدد المستويات بشأن الهجوم على القوات الأمريكية على الحدود الأردنية السورية، والذي أدى إلى مقتل 3 جنود وعشرات الإصابات.

الموافقة على خطط واشنطن لشن هجمات على أهداف إيران

وأعلن مسؤولون أميركيون أنه تمت الموافقة على خطط واشنطن لشن هجمات على مدى عدة أيام تستهدف أهداف إيران في العراق وسوريا، وفق ما نقلته شبكة CBS News الأميركية، كما قال الناطق باسم مجلس الأمن القومي الأميركي، جون كيربي، أن الرئيس الأميركي جو بايدن يعتقد أنه من المهم الرد بطريقة مناسبة.

الحرب الروسية الأوكرانية

وفيما يتعلق بالحرب الروسية الأوكرانية، أعلن حاكم منطقة خيرسون الأوكرانية، مقتل متطوعين فرنسيين اثنين وإصابة ثلاثة أجانب في قصف روسي جنوب البلاد، كام قامت مجموعة من المسيرات الروسية بالاتجاه نحو مدينة موكلايف ودنيبرو وخاركيف وكيلفهراد وخيرسون وزابوروجيا كما تم تسجيل دوي انفجار في مقاطعة بولتافا، وتم تفعيل الدفاعات الجوية الأوكرانية في مدينة كريفي ريه بمقاطعة دنيبروبتروفسك ضمن إجراءات للتصدي لمجموعة من المسيرات الروسية، بحسب القاهرة الإخبارية.

القبض على مجهول احتجز 7 رهائن في مصنع أمريكي بإسطنبول

وكان شخص مجهول احتجز 7 رهائن في إحدى مصانع مستحضرات التجميل التابع لشركة أمريكية في إسطنبول، وذلك لدعم غزة، وأظهرت اللقطات التي انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أحد الأشخاص يحمل مسدسًا، ويرتدي سترة، تشبه السترات الواقية من الرصاص، ويضع حزامًا ناسفًا، ووقف بجانب علم فلسطين، وكتب عبارة «من أجل غزة» على حائط داخل المصنع باللون الأحمر، وبعد ساعة من الواقعة، تم إعلان القبض على المسلح وإطلاق سراح الرهائن دون تعرضهم لأذى، بحسب القاهرة الإخبارية.

العواصف تغمر ولاية كاليفورنيا الأمريكية

وفي ولاية كاليفورنيا الأمريكية، غمرت العواصف جنوب الولاية بأمطار غزيرة هي الأولى من نوعها في سلسلة من العواصف النهرية، مما أدى إلى فيضانات متفرقة وإغلاق للطرق، كما تم التحذير من زيادة حدة العواصف النهرية خلال الساعات القادمة.

وكانت مدينة لونج بيتش، جنوب لوس أنجلوس، واحدة من أكثر المناطق تضررًا، حيث غمرت مياه الأمطار مساحة من الطريق السريع والشوارع المجاورة أسفل جسر للسكك الحديدية، مما أدى إلى غمر العديد من المركبات حتى أسطحها، بحسب رويترز.

بلجيكا تستدعي سفيرها لدى إسرائيل

وأعلنت بلجيكا استدعاء سفير إسرائيل لديها بعد قصف وتدمير مقر الوكالة البلجيكية للتعاون الإنمائي في غزة، وكانت بلجيكا أعلنت عن تدمير مقر الوكالة البلجيكية للتعاون الإنمائي في غزة بعد تعرضه للقصف.

الاحتلال يقتحم عدة مناطق في الضفة الغربية

كما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل، نقلًا عن وسائل إعلام فلسطينية، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم بلدة باقة الحطب في قلقيلية ومدينة نابلس وبلدة وادي فارعة في طوباس بالضفة الغربية.

كما دوت صفارات الإنذار في مخيم جنين بالضفة الغربية مع اقتحام قوات الاحتلال للمخيم من مناطق مختلفة.

كما أعلنت وسائل إعلام فلسطينية استشهاد 6 فلسطينيين و11 مصابًا في قصف على رفح جنوبي قطاع غزة.

لويد أوستن يناقش مع يوآف جالانت التطورات في الشرق الأوسط

وناقش وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، مع نظيره الإسرائيلي يوآف جالانت، في اتصال، الانتقال إلى عمليات عسكرية أقل كثافة في غزة وتحقيق الاستقرار في الضفة الغربية، كما دعم «أوستن» الحل الدبلوماسي على طول الحدود مع لبنان.

جو بايدن يفرض عقوبات مالية ضد عنف المستوطنين في الضفة الغربية

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن، وقع على عقوبات مالية وقيودا على التأشيرات، ضد المستوطنين المتورطين في أعمال عنف بالضفة الغربية.

وجاء في بيان «بايدن»: «إن العنف في الضفة الغربية ولا سيما ذلك الصادر عن مستوطنين إسرائيليين متطرفين، بلغ مستويات لا تحتمل، ويشكل تهديدًا خطيرًا للسلام والأمن والاستقرار في الضفة الغربية وغزة وإسرائيل ومنطقة الشرق الأوسط».