«زراعة البحيرة»: صرف الأسمدة المدعمة لجميع المحاصيل الشتوية في كوم حمادة

اجتمع المهندس موفق محمود ساري، وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة، بمزراعي مركز كوم حمادة، لمناقشة كل ما يتعلق بالزراعة خاصة الشتوية، والاستماع إلى مشكلات المزارعين.

ووجه وكيل زراعة البحيرة، بحل مشكلات المزارعين، للمساعدة في زيادة الإنتاجية للفدان، في جميع الزراعات التي تتميز بها مركز كوم حمادة، خاصة محاصيل «الفراولة، البطاطس، القمح».

حل مشاكل مزارعين كوم حمادة

وشدد وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة، على ضرورة متابعة المحاصيل كافة على الطبيعة، وتذليل العقبات التي يتعرض لها المزارعون، وتوفير الأسمدة طبقًا للبرنامج الُمعّد، وصرف الأسمدة المدعمة لجميع المحاصيل الشتوية، وذلك طبقاً للمقررات السمادية فوراً .

وأشار «ساري» إلى توفير جميع أصناف التقاوى المعتمدة من مركز البحوث، ووزارة الزراعة، وتوفير الأسمدة الأزوتية اللازمة لجميع الزراعات الشتوية، إضافة إلى المبيدات الحشرية الموصى بها خلال هذه الفترة.

توفير مستلزمات الزراعة في كوم حمادة

ووجه وكيل الوزارة وجميع القيادات، بتوفير كل مستلزمات الإنتاج إضافة إلى إقامة ندوات بصفة دائمة للمزارعين كافة، عن طريق الإرشاد الزراعي، والمكافحة الحقلية والمرور على الزراعات بشكل يومي، وفي حالة ظهور أية أعراض، يجري العلاج فورًا.