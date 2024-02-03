«القومي لثقافة الطفل» يدشن برنامج لرعاية المخترعين الصغار بمعرض الكتاب

أعلن المركز القومي لثقافة الطفل، بالتعاون مع المركز القومي للبحوث لدعم الإبداع والابتكار لدى الأطفال، تدشين برنامج لرعاية المخترعين الصغار بمعرض القاهرة الدولي للكتاب بجناح الطفل، وذلك يوم الأحد في الحادية عشر صباحا، بقاعة 5 جناح الطفل.

ويبدأ البرنامج بترشيح عدد 2 من الأطفال الفائزين بمسابقة الدولة للمبدع الصغير في مجال الاختراع؛ بناء على رأي اللجنة المشكلة من علماء متخصصين من المركز القومي للبحوث، والمبدعين هما المبدع الصغير محمد أحمد فكري محمد عبد الجواد، عن مشروع «الطاقة الشمسية ودورها في توليد الطاقة الكهربية»، والمبدع الصغير يوسف محمود محمود حسن، عن مشروع «نظام المرور الأخضر الذكي».

ويأتي ذلك لاحتضان أعمال الأطفال الفائزين في مسابقة الدولة للمبدع الصغير وتنمية قدراتهم من خلال أساتذة متخصصين من معهد البحوث الهندسية بالمركز القومي للبحوث، وذلك بالتنسيق مع المختصين من المركز القومي لثقافة الطفل.