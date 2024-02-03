موعد انتهاء معرض الكتاب 2024.. باق أيام قليلة

أيام قليلة تفصلنا عن اقترب موعد انتهاء معرض الكتاب 2024، الذي بدأ في يوم 24 من شهر يناير الماضي، وشهد توافد أعداد كبيرة من الزائرين الذين وصفوا أن أسعار الكتب المعروضة في متناول الجميع.

موعد انتهاء معرض الكتاب 2024

ومن المقرر أن يكون يوم 6 من شهر فبراير الجاري موعد انتهاء معرض الكتاب 2024، ويفتح المعرض أبوابه من الساعة الـ10 صباحًا وحتى الـ8 مساء، وذلك بشكل يومي ما عدا يومي الخميس والجمعة يكون العمل فيهما من الساعة الـ10 صباحًا وحتى الـ9 مساءً.

تخفيض سعر التذكرة

وحرصت الدولة المصرية، على تخفيض سعر تذكرة دخول معرض الكتاب لتكون في متناول الجميع، ويقدر سعرها بـ5 جنيهات، لتشجيع المواطنين بكافة أعمارهم على القراءة والاطلاع.

ويتم عمل العديد من الفاعليات والندوات والأنشطة المُهمة داخل معرض الكتاب، التي تهتم بمختلف الموضوعات التي تواجه مجتمعنا الآن، والحرص على فتح باب النقاش مع الجمهور لتوسيع آفاق العقول وإيجاد حلول للمشكلات الحالية.

وخصصت وزارة الثقافة بالتعاون مع وزارة النقل والمواصلات، 11 خط أتوبيس لنقل المواطنين الراغبين في الذهاب إلى المعرض من مختلف الأماكن في القاهرة.