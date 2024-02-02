«قصور الثقافة»: «أهل مصر» يستهدف بناء شخصية المواطن في المحافظات الحدودية

قالت الدكتورة حنان موسى رئيس الإدارة المركزية للدراسات والبحوث بالهيئة العامة لقصور الثقافة، إنّه تم إطلاق برنامج أهل مصر تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، موضحة أن وزارة الثقافة تتعامل مع المبادرة بوعي شديد جدا، لأن أبنائنا في المناطق الحدودية هم خط الدفاع، ومؤكدةً أن الملتقى نظم زيارات ميدانية لأبناء المحافظات الحدودية لمعرض القاهرة الدولي للكتاب.

مبادرة أهل مصر لأبناء المحافظات الحدودية

وأضافت في حوارها ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى والفضائية المصرية من تقديم الإعلاميين محمد عبده ومنة الشرقاوي: «لكي نبني خط دفاع قوي يجب أن نبني الشخصية بشكل قوي، وأن يتم الربط بينهم ومصر، ويجب أن نشعرهم بأنهم ليسوا أقل من إخوتهم في القاهرة، ومن هنا جاءت فكرة جمع أبناء المحافظات الحدودية في إطار مشروع أهل مصر وهم 3 فئات الشباب والطفل والمرأة».

اكتشاف المواهب والمهارات

وأكدت أن «أهل مصر» تستهدف بناء الشخصيات واكتشاف المواهب والمهارات وزيادة ثقة أبناء مصر في أنفسهم حتى يكونوا أشخاصا فاعلين في المجتمع: «لدينا تجارب ناجحة من أولادنا ونعمل على هذا المشروع منذ عام 2018، حيث حكى الشباب تجاربهم وأكدوا أهمية هذا النوع من الملتقيات في تكون شخصيتهم وتغيير بعض أفكارهم مثل القدرة على رؤية الآخرين بعين الحقيقة».