جنود الاحتلال الإسرائيلي يسخرون من أزمة الجوع في قطاع غزة.. ماذا فعلوا؟

انتشرت صور وفيديوهات لجنود الاحتلال الإسرائيلي في أحد المنازل المهدمة بقطاع غزة وهم يلقون البيض من النوافذ على المنازل الأخرى أمامهم، وأظهرت اللقطات قيام جندي ضاحكًا بالإمساك ببيضة وإلقائها من النافذة.

وكان أمام جنود الاحتلال الإسرائيلي عدد كبير من البيض، وكان مصير بعضه الإلقاء من النافذة، ثم يحتفل الجندي بعد رمي البيض كأنه أحرز هدفًا، في استهزاء بأزمة نقص الغذاء التي يعاني منها سكان قطاع غزة نتيجة اشتداد الحصار من قوات الاحتلال الإسرائيلي ومنع وصول المساعدات.

Gaza’s Population is being starved by the Israeli military.



Israeli soldiers throwing food: pic.twitter.com/YnErNAuQTl — Younis Tirawi يونس (@ytirawi) February 2, 2024

جنود الاحتلال يستهزئون بالمنازل المحطمة في غزة

وانتشرت لقطات أخرى خلال الأيام الماضية لجنود الاحتلال الإسرائيلي وهم يمزحون في منازل أهالي قطاع غزة المهدمة، حيث وقف أحدهم أمام الباب وطرقه في انتظار أن يفتح له أحد، ثم تحولت الكاميرا إلى الداخل ليظهر أن المنزل عبارة عن الحائط والباب فقط، بعد أن قصفته قوات الاحتلال الإسرائيلي.

أزمة الجوع في غزة

وكانت الأمم المتحدة، حذرت من مجاعة إنسانية يعيشها سكان غزة جراء الحرب، وأكدت في تقرير لها، أن حوالي 2.2 مليون شخص يعانون من أزمة أو مستويات أسوأ من الانعدام الحاد للأمن الغذائي.

وأشارت الأمم المتحدة، وفقًا لروايات من أهالي غزة، بأنهم يمضون أيامًا كاملة دون تناول الطعام، وأن العديد من الكبار يضطر إلى تحمل الجوع حتى يتمكن الأطفال من تناول الطعام.