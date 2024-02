اشتباكات واعتقالات بشوارع نيويورك بسبب مظاهرات دعم غزة

اندلعت مظاهرات في شوارع نيويورك الأمريكية أمس الجمعة لدعم قطاع غزة وتنديدًا بالعداون الإسرائيلي على القطاع، وحدثت اشتباكات بين المتظاهرين وقوات الشرطة عند جامعة كولومبيا، بحسب ما أعلنته «نيويورك بوست».

وحث منظموا المظاهرات بشوارع نيويورك لدعم غزة عبر وسائل التواصل الاجتماعي على التجمع في شارع 116 وبرودواي في الساعة الثالثة بعد الظهر، ورفع المتظاهرون أعلام دولة فلسطين وأطلقوا هتافات لوقف العداون على قطاع غزة.

كما وقعت اشتباكات عديدة بين المتظاهرين بشوارع نيويورك والشرطة الأمريكية، وهتفوا قائلين: «شرطة نيويورك، احترقوا في الجحيم»، «وقف إطلاق النار في غزة»، وتم الإبلاغ عن العشرات من حالات الاعتقال، إلا أن الكاميرات رصدت حالات اعتقال قليلة، وحاول المتظاهرون خلال الفيديوهات التي انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي تحرير فتاة تم اعتقالها بقوة من أيدي الشرطة.

Students for Justice in Palestine @Columbia equate @NYPDnews @NYPD26Pct with KKK while the police do their best to allow them to protest.@GreenblattJD @ShaiDavidai @ShanyGranot @StopAntisemites @NeriaKraus @YunaLeibzon pic.twitter.com/ilnt7sEPVP