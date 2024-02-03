اشتباكات واعتقالات بشوارع نيويورك بسبب مظاهرات دعم غزة

اندلعت مظاهرات في شوارع نيويورك الأمريكية أمس الجمعة لدعم قطاع غزة وتنديدًا بالعداون الإسرائيلي على القطاع، وحدثت اشتباكات بين المتظاهرين وقوات الشرطة عند جامعة كولومبيا، بحسب ما أعلنته «نيويورك بوست».

وحث منظموا المظاهرات بشوارع نيويورك لدعم غزة عبر وسائل التواصل الاجتماعي على التجمع في شارع 116 وبرودواي في الساعة الثالثة بعد الظهر، ورفع المتظاهرون أعلام دولة فلسطين وأطلقوا هتافات لوقف العداون على قطاع غزة.

اشتباكات بشوارع نيويورك

كما وقعت اشتباكات عديدة بين المتظاهرين بشوارع نيويورك والشرطة الأمريكية، وهتفوا قائلين: «شرطة نيويورك، احترقوا في الجحيم»، «وقف إطلاق النار في غزة»، وتم الإبلاغ عن العشرات من حالات الاعتقال، إلا أن الكاميرات رصدت حالات اعتقال قليلة، وحاول المتظاهرون خلال الفيديوهات التي انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي تحرير فتاة تم اعتقالها بقوة من أيدي الشرطة.

وأظهرت اللقطات أيضًا صراخ أحد المحتجين بمظاهرات شوارع نيويورك لدعم غزة بعد احتجازهم داخل سيارة الشرطة، مرددين: «أنتم عصابة.. مجرمون».

سبب المظاهرات بشوارع نيويورك.. دعم غزة وما حدث يوم 19 يناير

وجاءت الدعوة إلى مظاهرات نيويورك بسبب قيام الشرطة برش المُحتجين بمادة كيميائية يوم 19 يناير الماضي، حين تم تنظيم مظاهرة بشوارع نيويورك لدعم غزة، وكانت المادة الكيميائية لها رائحة كريهة، وهو ما وصف بـ«جرائم خطيرة وربما جرائم كراهية»، وأعلنت الشرطة أن التحقيق في الأمر مستمر.