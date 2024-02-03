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معرض القاهرة الدولي للكتاب

معلومات عن القمر التجريبي «Nexsat-1» بعد استقبال الإشارات الأولية منه

كتب:

أحمد أبوضيف
01:02 م | السبت 03 فبراير 2024
القمر الصناعي «Nexsat-1»

القمر الصناعي «Nexsat-1»

أكد الدكتور شريف صدقي، الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، أن الأقمار الصناعية يتحدد طرازها بناء على وزنها، لافتا إلى أن الوكالة بدأت في استقبال الإشارات الأولية من القمر التجريبي «Nexsat-1» من أول مرة بنجاح.

القمر الصناعي التجريبي «Nexsat-1»

وتستعرض «الوطن» في النقاط التالية أبرز المعلومات عن القمر الصناعي التجريبي «Nexsat-1» الذي جرى إطلاقه اليوم السبت. 

- أول قمر صناعي تجريبي للاستشعار عن بعد.

- القمر مجهز بحمولة فضائية للتصوير الكهروبصري دقتها 5.7 متر أحادي الطيف. 

- عمل نسخة مصرية كاملة من برمجيات القمر.

-  تصميم وتنفيذ محطة التحكم بالكامل في مصر.

-  يندرج تحت طراز الميكروسات.

- تطويره تم بالتعاون مع شركة (BST) الألمانية. 

- تصميم المهمة الفضائية للقمر ووضع الواصفات الفنية للأنظمة الفرعية.

- التنسيق الكامل لعملية الإطلاق.

- وزن القمر التجريبي 67 كيلوجراما.

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أحمد أبوضيف
بقلم أحمد أبوضيف

محرر شئون الجامعات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.