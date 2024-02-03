معلومات عن القمر التجريبي «Nexsat-1» بعد استقبال الإشارات الأولية منه
كتب:
أحمد أبوضيف
01:02 م | السبت 03 فبراير 2024
القمر الصناعي «Nexsat-1»
أكد الدكتور شريف صدقي، الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، أن الأقمار الصناعية يتحدد طرازها بناء على وزنها، لافتا إلى أن الوكالة بدأت في استقبال الإشارات الأولية من القمر التجريبي «Nexsat-1» من أول مرة بنجاح.
القمر الصناعي التجريبي «Nexsat-1»
وتستعرض «الوطن» في النقاط التالية أبرز المعلومات عن القمر الصناعي التجريبي «Nexsat-1» الذي جرى إطلاقه اليوم السبت.
- أول قمر صناعي تجريبي للاستشعار عن بعد.
- القمر مجهز بحمولة فضائية للتصوير الكهروبصري دقتها 5.7 متر أحادي الطيف.
- عمل نسخة مصرية كاملة من برمجيات القمر.
- تصميم وتنفيذ محطة التحكم بالكامل في مصر.
- يندرج تحت طراز الميكروسات.
- تطويره تم بالتعاون مع شركة (BST) الألمانية.
- تصميم المهمة الفضائية للقمر ووضع الواصفات الفنية للأنظمة الفرعية.
- التنسيق الكامل لعملية الإطلاق.
- وزن القمر التجريبي 67 كيلوجراما.