معلومات عن القمر التجريبي «Nexsat-1» بعد استقبال الإشارات الأولية منه

أكد الدكتور شريف صدقي، الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، أن الأقمار الصناعية يتحدد طرازها بناء على وزنها، لافتا إلى أن الوكالة بدأت في استقبال الإشارات الأولية من القمر التجريبي «Nexsat-1» من أول مرة بنجاح.

القمر الصناعي التجريبي «Nexsat-1»

وتستعرض «الوطن» في النقاط التالية أبرز المعلومات عن القمر الصناعي التجريبي «Nexsat-1» الذي جرى إطلاقه اليوم السبت.

- أول قمر صناعي تجريبي للاستشعار عن بعد.

- القمر مجهز بحمولة فضائية للتصوير الكهروبصري دقتها 5.7 متر أحادي الطيف.

- عمل نسخة مصرية كاملة من برمجيات القمر.

- تصميم وتنفيذ محطة التحكم بالكامل في مصر.

- يندرج تحت طراز الميكروسات.

- تطويره تم بالتعاون مع شركة (BST) الألمانية.

- تصميم المهمة الفضائية للقمر ووضع الواصفات الفنية للأنظمة الفرعية.

- التنسيق الكامل لعملية الإطلاق.

- وزن القمر التجريبي 67 كيلوجراما.