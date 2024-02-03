«البيئة» تشارك تشارك في زراعة 300 شجرة بمدارس القاهرة

شاركت وزارة البيئة مؤسسة «ازرع شجرة للتنمية الاجتماعية»، ومدرسة حياة الدولية، حملة تشجير لزراعة 300 شجرة مثمرة في عدد من المدارس بمنطقة حدائق القبة بمحافظة القاهرة، بحضور عدد من القيادات التنفيذية والشخصيات العامة، وبمشاركة عدد من أعضاء هيئة التدريس، وطلاب المدارس.

جاء ذلك في إطار الاحتفال بيوم البيئة الوطني 2024، وانطلاقا من المبادرة الرئاسية «100 مليون شجرة»، ومبادرة «مدرسة خضراء صديقة للبيئة».

وأعربت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، عن اعتزازها بالمبادرة، التي تستهدف تجميل ونشر فكرة البيئة الخضراء، ورفع الوعي البيئي، مؤكدة حرص الوزارة وفروعها الإقليمية بمحافظات مصر، على تهيئة الوعي العام، والاعتياد على اعتبار الأشجار والمساحات الخضراء أسلوبا للحياة، وهذا ضمن سعي وزارة البيئة للحفاظ على الموارد الطبيعية، حيث تعد زراعة الأشجار أسرع وأرخص طريقة لمواجهة تلوث الهواء، وآثار التغيرات المناخية والحفاظ على الموارد الطبيعية.

ورحبت بالتعاون مع مثل هذه المبادرات وتبادل الخبرات والتجارب والامكانيات لتهيئة المناخ، لتقبل ثقافة التشجير والحفاظ على استدامة الغطاء النباتي بالجمهورية.

ودعت «فؤاد» ممثلي المجتمع المدني للمشاركة بفعاليات وأنشطة تستهدف التشجير في مناطق مختلفة بالمحافظات خاصة حول المدارس والميادين العامة، وتحويل أماكن تراكمات القمامة إلى مسطحات خضراء لنشر فكر التشجير بين المواطنين، وخاصة طلاب المدارس، مؤكدة توفير وزارة البيئة الدعم الفني اللازم لتسهيل مشاركتهم.

وشاركت مدرسة حياة الدولية، في حملة التشجير، إيمانا بأهمية أن يكون لكل منشأة تعليمية دور في خدمة الوطن والمجتمع وحماية البيئة داخل المدرسة، ويمتد ذلك الدور لحماية البيئة خارج أسوار المدرسة، من خلال تبني حملات مختلفة، مثل تنظيف النيل وزراعة الأشجار بعدد من المناطق المختلفة في أنحاء الجمهورية، برعاية وتعاون وزارة البيئة وبموجب البروتوكول المتبع مع مؤسسة «ازرع شجرة».

كما زرعت مؤسسة «ازرع شجرة للتنمية الاجتماعية»، بمشاركة عدد من الطلاب المتطوعين من الجامعات والمدارس، 500 شجرة مثمرة في عدد من المدارس الحكومية، وتنفيذ حملة نظافة ودهان للبلدورات والأرصفة وأسوار المدارس، ورفع المخلفات من الشوارع، بالإضافة إلى تنفيذ حمله توعوية بقضايا البيئة وأهداف التنمية المستدامة وحث المواطنين على زراعة الأشجار.