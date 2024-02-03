عاجل.. ورطة جديدة لـ محمد صلاح بسبب نجم منتخب مصر

بات عمر مرموش، لاعب فريق آينتراخت فرانكفورت، يشكل تهديدا واضحا على رفيقه بمنتخب مصر محمد صلاح، لاعب نادي ليفربول، وذلك بعدما ارتبط اسم جناح النادي الألماني بارتداء قميص أحد أندية الدوري الإنجليزي الممتاز «بريميرليج» في الموسم المقبل 2023-2024.

ودخل «مرموش» اهتمامات ثلاثي الدوري الإنجليزي توتنهام وأرسنال ونيوكاسل يونايتد، إذ تسعى هذه الفرق للظفر بخدمات اللاعب المصري في الفترة المقبلة، في ظل تألقه رفقة ناديه الألماني وتمكنه من إثباته نفسه رفقة منتخب مصر، إلا أن المقابل المادي سيحسم الصفقة للفريق الذي سيدفع أكثر وهنا يكمن التهديد من «مرموش» لمحمد صلاح.

ووفقا لما ذكرته صحيفة «بيلد» الألمانية فإن توتنهام عرض 30 مليون يورو مبدئيا للتعاقد مع اللاعب، لكن مع دخول أرسنال ونيوكاسل على خط المفاوضات مع عمر مرموش قد يتضاعف هذا الرقم، وهو ما يجعل «مرموش» أغلى لاعب مصري ينتقل للدوري الإنجليزي سواء بارتداء قميص توتنهام أو أرسنال أو نيوكاسل وجميعهم لديه القدرة المالية على دفع أكثر من 50 مليون يورو للحصول على خدمات لاعب فرانكفورت.

المثير في الأمر أن عمر مرموش إذا ما انتقل لأي فريق من الأندية الثلاث المهتمة بضمه، على الأقل بـ50 مليون يورو وفقا للتقارير الأخيرة، فإنه ينهي رقم محمد صلاح القياسي باعتباره أغلى اللاعبين المصريين المنضمين لبريميرليج، والذي يحتفظ به «مو» حاليا بـ42 مليون يورو بعد انتقاله في 2017 من روما الإيطالي لليفربول.

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