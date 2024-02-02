جيش الاحتلال الإسرائيلي يسعى للسيطرة على دور الأونروا في غزة.. ماذا فعل؟

قررت بعض الدول المانحة وقف تمويلها لوكالة الأمم المتحدة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، في فترة هي الأصعب على الإطلاق نتيجة الصعوبات التي يواجهها سكان القطاع حاليا بسبب الانتهاكات غير الإنسانية التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي.

جاء ذلك بعد أن اتهم الاحتلال الإسرائيلي عددًا من موظفي الوكالة في الهجوم الذي ينسب إلى حركة الفصائل الفلسطينية، على مستوطنات غلاف غزة في السابع من أكتوبر الماضي، وأعلنت عدد كبير من الدول إيقاف تمويلها.

اجتماعات لإيجاد بدائل للأونروا في غزة

وعلى الرغم من الإبادة الجماعية التي بدأتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، ورفض الدول الممولة لـ«الأونروا» الاستمرار في تقديم المساعدات للوكالة، إلا أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يحاول فرض سيطرته بأي طريقة ممكنة، فبعد القرار الأخير من الدول المانحة لـ«الأونروا»، قرر مجموعة من الديمقراطيين في مجلس النواب اليهودي، مناقشة البدائل المحتملة للوكالة، لتوصيل المساعدات إلى غزة، وذلك في اجتماع مع مسؤول الاتصال العسكري الإسرائيلي.

والتقى ما يقرب من 8 إلى 10 من الديمقراطيين اليهود مع العقيد إيلاد جورين، وهو مسؤول كبير في وحدة منسق الأنشطة الحكومية في الأراضي التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي.

وعرض «جورين» حوالي 6 بدائل محتملة للأونروا، بما في ذلك اليونيسيف وبرنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة، فيما ذكر أحد الأعضاء بالاجتماع أنهم يحاولون إيجاد مساعدات إنسانية في أقرب وقت، بحسب ما ذكره موقع أكسيوس الأمريكي.

إسرائيل تعاند أهالي غزة بتوزيع المساعدات المباشرة لهم

وبدون وجه حق قرر جيش الاحتلال الإسرائيلي بتكليف من الحكومة نفسها، مناقشة توزيع المساعدات المختلفة على الأهالي في قطاع غزة، وفقا لتقرير نشرته صحيفة «إسرائيل هيوم».

ولكي يفرض سيطرته الكاملة على القطاع، ذكر جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنه سيتم إنشاء مجمع إنساني وسيديره بنفسه في شمالي ووسط قطاع غزة، بالإضافة إلى أن التقرير أشار إلى أن هناك عدد من رجال الأعمال المقربين لرئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي «نتنياهو»، يخططون لعمل حكومة عسكرية تكون مسؤولة عن السكان المدنيين في الفترة القادمة.