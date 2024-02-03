«فرصة كبيرة للمستثمرين».. طرح أراضي صناعية بالمجان في هذه المنطقة

أعلنت الهيئة العامة للتنمية الصناعية، منذ أيام، طرح فرص استثمارية جديدة، تشمل قطع أراضي صناعية كاملة المرافق بمختلف القطاعات الصناعية، بإجمالي عدد 456 قطعة أرض في 10 محافظات على مستوى الجمهورية، بتيسيرات كبيرة للمستثمرين.

وأوضحت أنه هناك منطقة طرحتها للمستثمرين بشكل مجاني، وهو ما يُعد فرصة كبيرة للمستثمرين.

وأضافت «التنمية الصناعية»، أن هناك تنسيق كامل مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بشأن هذا الطرح، وأن حجز الأراضى إلى جانب تقديم المستندات المطلوبة، متاح إلكترونياً عن طريق الموقع الإلكتروني من هنــــا

وفي الخطوة التالية، الدخول على «خريطة الاستثمار الصناعي»، وأن الطرح بنظام التمليك أو حق الانتفاع.

تفاصيل طرح أراضي صناعية بالمجان في هذه المنطقة

وكشفت الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن قطع الأراضي الصناعية داخل منطقة بئر العبد بمحافظة شمال سيناء، جرى طرحها أمام كل المستثمرين بشكل مجاني، ويأتي ذلك القرار في إطار تنفيذ القرار الرئاسي، بمنح الأراضي الصناعية في هذه المنطقة بالمجان، من أجل تشجيع المستثمرين للعمل في شمال سيناء، وتطوير عجلة التنمية بها، بالإضافة إلى المساعدة في تشغيل العمالة من أبناء شمال سيناء.

وأوضحت الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن إجمالي عدد قطع الأراضي الصناعية في شمال سيناء وبئر العبد، وصل إلى 76 قطعة أرض، وأن الأنشطة المتاحة بها هي كل من: هندسي - تعديني - غذائي - كيماوي.