حملات نظافة وتجميل مكبرة في شوارع بيلا بكفر الشيخ

شنت أجهزة مدينة بيلا بكفر الشيخ حملة المكبرة للنظافة والتجميل وكنس الشوارع والميادين لرفع القمامة والأتربة بنطاق المدينة، اليوم السبت، تنفيذاً لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

حملات مكبرة للنظافة والتجميل

وأكد أيمن غالي، رئيس مركز ومدينة بيلا، أنّ بيلا شهد حملات مكبرة للنظافة والتجميل ورفع المخلفات والتخلص الآمن منها، مع تكثيف حملات رفع الإشغالات بشوارع وميادين المدينة، لتيسير حركة المواصلات والمواطنين، واستعادة مدينة بيلا وشوارعها للشكل الحضاري اللائق بها، في إطار توجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

وواصل جهاز النظافة بالمدينة بإشراف علي أمين، نائب رئيس المركز والمدينة لشؤون النظافة والتجميل، وأحمد فتحي، مسؤول جهاز النظافة، أعمال النظافة العامة بمناطق متفرقة بالمدينة على مدار اليوم، ورفع المخلفات والأتربة أولاً بأول من الشوارع والميادين، لظهور المدينة بالمظهر الحضاري أمام المواطنين، مع تكثيف أعمال الإنارة العامة بنطاق المدينة.

تهذيب وقص وتقليم الأشجار

كما نفذت إدارة التنمية بمجلس مدينة بيلا، حملة مكبرة لتهذيب وقص وتقليم الأشجار بالشوارع والميادين والمنتزهات المنتشرة بالمدينة، ورفع نواتج تقليم الأشجار من الشوارع والميادين بمشاركة معدات وعمال جهاز النظافة والتجميل بالمدينة.

وفى قرى مركز بيلا، تم تكثيف جهود النظافة خلال اليوم من خلال رفع المخلفات والقمامة من الشوارع ونقاط التجميع بالقري الأم والتوابع، ونقل كافة المخلفات إلى المقالب الوسيطة بالقرى، وذلك لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، بإشراف أحمد عبد الواحد، نائب رئيس المركز والمدينة لشئون القرى، وتواجد ميداني لرؤساء القرى كلٌ في نطاق قريته.