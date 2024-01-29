أيمن غالي رئيسا لمركز ومدينة بيلا بكفر الشيخ

أصدر اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الاثنين، القرار رقم 158 لسنة 2024، بتكليف أيمن أحمد فوزي غالي، نائب رئيس مركز ومدينة بيلا لشؤون القرى، للعمل رئيساً للوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا، بصفة مؤقتة ولحين شغل الوظيفة طبقاً للقانون.

التدرج الوظيفي لرئيس مركز ومدينة بيلا الجديد

بدأ أيمن غالي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا الجديد، عمله موظفاً بالوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا، ثم جرى تعيينه رئيساً لقرية حاذق، ورئيساً لقرية الجرايدة، ونائباً لرئيس مركز ومدينة بيلا لشؤون النظافة والتجميل، ونائباً لرئيس مركز ومدينة بيلا لشؤون القرى، إلى أنّ صدر قرار محافظ كفر الشيخ بتكليفه رئيساً لمركز ومدينة بيلا.

تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين

يأتى ذلك في إطار حرص اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، على الارتقاء بمستوى العمل بالجهاز الإداري، وسرعة إنجاز المهام داخل الوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا، بما يُساهم بشكل كبير في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.