وكيل صحة كفر الشيخ: رفع قوة أسرٌة العناية المركزة بمستشفى بيلا إلى 12

تفقد الدكتور محمد شقوير، وكيل وزارة الصحة بمحافظة كفر الشيخ، اليوم، مستشفى بيلا المركزي، لمتابعة سير العمل، ومدى الالتزام بتحقيق التصحيح لتلافي السلبيات التي جرى التنبيه عليها خلال الاجتماع السابق في المستشفى، وقد تلاحظ وجود تكدس في العيادات الخارجية، ومن ثمّ تم التوجيه بعمل فصل لمواعيد بعض العيادات، ما بين الفترتين الصباحية والمسائية لتقليل الازدحام.

رفع قوة أسرّة العناية المركزة إلى 12 سريرًا

وأشار وكيل الوزارة، إلى ضرورة زيادة أعداد الأطباء في بعض التخصصات الطبية بمستشفى بيلا المركزي، وذلك بالتنسيق مع إدارة الطب العلاجي بالمديرية، لافتًا إلى رفع قوة أسرّة العناية المركزة من 8 إلى 12 سريرًا، منها سرير عزل.

وخلال تفقده للمرضى بالعناية المركزة، لاحظ وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، وجود حالة تحتاج لمناظرة دكتور مخ وأعصاب، ووجه بالتنسيق مع مستشفى كفر الشيخ العام بمناظرة الحالة على الفور، موضحاً أنّ تحسين خدمات الصحة لن يأتي من فراغ بل بالمتابعة الدورية والحرص على الالتزام بساعات العمل وجودة الأداء.

توافر جميع الأدوية والمستلزمات الطبية

وخلال زيارته لمركز طبي إبشان لمتابعة سير العمل، اطمأن وكيل الوزارة على توافر جميع الأدوية والمستلزمات الطبية، مشدداً على الانضباط الإداري وحضور وانصراف العاملين، وذلك لضمان وصول الخدمات الصحية لكل المواطنين.