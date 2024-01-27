تكثيف أعمال النظافة والإنارة ورفع كفاءة الطرق في مركز بيلا بكفر الشيخ

شهدت شوارع وأحياء مركز ومدينة بيلا بمحافظة كفر الشيخ، اليوم، السبت، تكثيف أعمال النظافة والتجميل والإنارة وتمهيد ورفع كفاءة الطرق، تنفيذاً لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

التأكد من صيانة معدات الحملة الميكانيكية

وقامت رئاسة مركز ومدينة بيلا، بتكثيف جهودها من المتابعات اليومية، للتأكد من صيانة معدات الحملة الميكانيكية، والاطمئنان على عملها بشكل جيد، لتحسين مستوى النظافة العامة بالمدينة، والقيام بأعمال النظافة ورفع كافة المخلفات، وتفريغ الحاويات بكافة شوارع وأحياء وقطاعات المدينة، وما زال العمل مستمراً فى رفع القمامة من مختلف قطاعات المدينة على مدار اليوم.

تحسين منظومة النظافة

كما واصلت الوحدات المحلية القروية بمركز بيلا، حملاتها اليومية في أعمال النظافة ورفع مخلفات القمامة من نقاط التجميع بكافة شوارع القرى الأم والتوابع، وتمهيد وتسوية عدد من الطرق لرفع كفاءتها، في إطار تحسين منظومة النظافة، وإضفاء المظهر الحضاري على الطرق والشوارع بالقرى، بجانب صيانة وإصلاح أعمدة الإنارة والكشافات، وشد الأسلاك الكهربائية وإصلاح عدد من الخلايا الكهربائية بقرية حاذق.