روسيا تدين الضربات الأمريكية على سوريا والعراق.. وتدعو لاجتماع بمجلس الأمن

أدانت الخارجية الروسية الضربات الأمريكية التي شنتها أمس على سوريا والعراق، ردًا على مقتل 3 جنود أمريكيين خلال الحدود الأردنية السورية منذ أسبوع، بحسب «القاهرة الإخبارية».

ودعت الخارجية الروسية لعقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن الدولي، مضيفة أن الغارات الجوية الأميركية على أراضي العراق وسوريا هي تجاهل تام من واشنطن لمعايير القانون الدولي.

أمريكا تضرب سوريا والعراق

وكانت واشنطن استهدفت مجموعة من المواقع العسكرية في سوريا والعراق أمس، وأكد البيت الأبيض، وفقًا للرئيس الأمريكي، أن الهجمات بدأت اليوم وستسمر في التوقيتات والأماكن التي تختارها واشنطن.

رئيس الوزراء العراقي ينفي التنسيق مع واشنطن

كما نفى رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، تنسيق الولايات المتحدة الأمريكية مع الحكومة العراقية بشأن الضربات الجوية التي شنتها واشنطن مساء أمس على أهداف عراقية ردًا على مقتل 3 جنود أمريكيين على الحدود الأردنية السورية، بحسب قناة القاهرة الإخبارية.