حدث ليلا.. أمريكا تقصف سوريا والعراق والاحتلال الإسرائيلي يستهدف منزل يأوي نازحين

شهدت ساعات الليل عددًا من الأحداث المهمة التي وقعت والتي كان أبرزها على الإطلاق شن القوات الأمريكية هجومًا على أهداف بسوريا والعراق.

ابرز ما حدث خلال ساعات الليل نرصده لكم كما يلي:

الولايات المتحدة تقصف أماكن سورية وعراقية

هاجمت القوات الأمريكية أكثر من 80 هدفًا في العراق وسوريا في هجوم جوي واسع النطاق على مواقع تابعة للميليشيات المرتبطة بإيران والحرس الثوري الإيراني.

ونقلت صحيفة «الجارديان» البريطانية بيان القيادة المركزية للجيش الأمريكي والذي قالت فيه إنها قصفت 85 هدفًا بأكثر من 125 قنبلة دقيقة التوجيه، في هجوم يوصف بأنه الأول من بين هجمات متعددة ضد الجماعات، مؤكدة أنها استخدمت مع العديد من الطائرات بما في ذلك قاذفات بعيدة المدى انطلقت من الولايات المتحدة.

وقال بايدن في بيان له إن الضربات شُنت ردا على غارة بطائرة بدون طيار أدت إلى مقتل ثلاثة جنود أمريكيين في الأردن ، مضيفا: «ردنا بدأ اليوم، وسيستمر في الأوقات والأماكن التي نختارها» وتسبب الهجوم في وقوع عدد من القتلى.

غارات أمريكية بريطانية على الحوثيين

وفي سياق متصل واستمرارًا لمسلسل التوترات التي تشهدها المنطقة جراء حرب الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة شن قوات أمريكية بريطانية 3 غارات أمريكية بريطانية على معسكر شرق مدينة صعدة شمالي اليمن، حسبما نقلت قناة «القاهرة الإخبارية»، فى نبأ عاجل، منذ قليل نقلًا عن وسائل إعلام حوثية.

وقوع انفجارين قبالة جزيرة الزبير اليمنية في البحر الأحمر

وقع انفجاران قبالة جزيرة الزبير اليمنية في البحر الأحمر، حسبما أعلنت وكالة رويترز، نقلا عن شركة أمبري البريطانية للأمن البحري، ونقلت عنها قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل لها.

قوات الاحتلال تستهدف منزل يأوي نازحين وسقوط عشرات الشهداء والمصابين

استمرت قوات الاحتلال في حرب الإبادة الجماعية التي تشنها ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

واستشهد 11 فلسطينيًا وأصيب عدد آخر من المواطنين، فجر اليوم السبت، جراء استهداف قوات الاحتلال لمنزلين مأهولين في رفح جنوب قطاع غزة.

ونقلت «وكالة الأنباء الفلسطينية» عن مصادر محلية أن قوات الاحتلال قصفت منزلا يأوي عشرات النازحين شرق رفح يعود لعائلة حجازي، وأن القصف أسفر عن ارتقاء 11 شهيدا على الأقل وإصابة عدد آخر، كما قصفت منزلا يعود لعائلة الهمص أدى لاستشهاد شخصين شهيدين ووقوع عدة اصابات.