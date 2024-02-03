يتطلع الكثير من الطلاب إلى معرفة نتيجة أولى ثانوي الترم الأول 2024 بالاسم ورقم الجلوس في 10 محافظات، من خلال رابط محدد لمختلف المديريات، يتاح الدخول عليه للحصول على النتيجة بشكل بسيط.

وقامت مختلف مديريات التربية والتعليم في المحافظات بالإعلان عن نتيجة أولى ثانوي في المدارس التابع لها كل طالب، إذ يجرى التوجه إلى المدرسة والحصول على النتيجة من خلال كشوف بها الاسم ورقم الجلوس.

نتيجة أولى ثانوي الترم الأول 2024 بالاسم ورقم الجلوس في 10 محافظات

وأشارت مختلف مديريات التربية والتعليم بالمحافظات، إلى أنه يجرى الحصول على نتيجة أولى ثانوي الترم الأول 2024 من خلال الروابط المختلفة، إذ يجرى الدخول عليها وعمل الخطوات الآتية:

- الدخول على رابط مديرية التربية والتعليم.

- اختيار نتيجة الصف الأول الثانوي.

- إدخال الاسم الخاص بالطالب.

- إدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب.

- الحصول على النتيجة بكل سهولة.

ويجرى الحصول على النتيجة من خلال روابط مديرية التربية والتعليم أو من خلال البوابة الإلكترونية للمحافظات من خلال الروابط الآتية:

- محافظة بني سويف يجرى الحصول عليها من هنا.

- محافظة الشرقية يمكن الحصول على النتيجة من خلال البوابة الإلكترونية لمحافظة الشرقية من هنا.

- محافظة الدقهلية يجرى الدخول على رابط المديرية والحصول على النتيجة من هنا.

- محافظة الجيزة يجرى الحصول على النتيجة من خلال رابط محدد من هنا.

- محافظة أسوان يمكن الحصول على النتيجة من هنا.

- محافظة القاهرة يجرى الحصول بكل سهولة بعد الدخول إلى الرابط من هنا.

- محافظة البحيرة من هنا يجرى الحصول على نتيجة أولى ثانوي.

- محافظة القليوبية يجرى الحصول على النتيجة من هنا.

- محافظة سوهاج يجرى الاستعلام على النتيجة من هنا.

- محافظة أسيوط يجرى الحصول على النتيجة من هنا.