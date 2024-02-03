موعد نتيجة الصف الثالث الإعدادي الأزهري 2024 في محافظة مطروح

يترقب طلاب المعاهد الأزهرية إعلان نتيجة الصف الثالث الإعدادي الأزهري 2024 في محافظة مطروح، وذلك بعد انتهاء جميع أعمال الامتحانات خلال الأيام القليلة الماضية.

نتيجة الصف الثالث الإعدادي الأزهري 2024 في محافظة مطروح

وقال الشيخ عبدالعظيم سالم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية، في تصريحات لـ«الوطن»، إنه يجري تكثيف عمل لجان الكنترولات للانتهاء من أعمال التصحيح ورفعها إلى قطاع المعاهد الأزهرية، تمهيدا لإعلان نتيجة الصف الثالث الإعدادي الأزهري 2024 في محافظة مطروح.

موعد نتيجة الصف الثالث الإعدادي الأزهري 2024 في مطروح

وأضاف رئيس منطقة الأزهر الشريف بمطروح، أنه من المقرر إعلان نتيجة الصف الثالث الإعدادي الأزهري 2024 في محافظة مطروح، الخميس المقبل، وذلك بعد انتهاء جميع أعمال التصحيح وإعلانها لجميع الطلاب في المعاهد الأزهرية في بالإدارات التعليمية بجميع مراكز مدن مطروح الحمام والعلمين والضبعة ومرسى مطروح والنجيلة وسيدي براني والسلوم وسيوة.