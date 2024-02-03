موعد نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 في محافظة قنا.. جار المراجعة ورصد الدرجات

أكدت مديرية التربية والتعليم بقنا، أن نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 الترم الأول بمحافظة قنا سيتم الإعلان عنها خلال الأسبوع الجاري، مؤكدا أن كنترول الشهادة الإعدادية انتهى من أعمال التصحيح ويجري حاليا عمليات المراجعة والرصد.

نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 بقنا الترم الأول

وقال الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة قنا، إن نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 الترم الأول ستظهر في النصف الثاني من الأسبوع الجاري، وذلك عقب أعمال المراجعة والرصد واعتمادها من اللواء أشرف الداودي محافظ قنا.

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، أن الأعمال في كنترول الشهادة الإعدادية في محافظة قنا تسير بشكل طبيعي ووفق معدلات العمل المطلوبة، وأنهم يبذلون كل الجهد لإخراج النتيجة كنا يجب، مؤكدا أن كل طالب سيحصل على حقه في كل مادة.

وأكد أن نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 سوف تعلن إلكترونيا وعن طريق كشوف النتائج في مدارس المرحلة الإعدادية في المحافظة.

يذكر أن 52 ألف طالب وطالبة موزعين على 302 لجنة على مستوى المحافظة انتهوا من أعمال امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الأول الأربعاء 24 يناير الماضي.

درجات الشهادة الإعدادية 2024 بمحافظة قنا

وبحسب بيان سابق لوزارة التربية والتعليم، فإن درجات مواد الصف الثالث الإعدادي الترم الأول تشمل اللغة العربية 40 درجة، الرياضيات 30 درجة، اللغة الإنجليزية 30 درجة، الدراسات الاجتماعية 20 درجة، العلوم 20 درجة، والمجموع الكلي 140 درجة.