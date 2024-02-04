سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 4-2-2024 في البنوك

شهد سعر الدولار مقابل الجنيه، اليوم الأحد 4-2-2024، في البنوك المختلفة استقرارًا، إذ سجلت العملة الأمريكية بالبنك المركزي المصري 30.84 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم في البنوك

توضح «الوطن» من خلال السطور التالية، سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم، وفقًا لما أعلنته البنوك عبر مواقعها الرسمية.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

سجل سعر الدولار اليوم الأحد، في البنك المركزي المصري 30.84 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

كما سجل سعر الدولار اليوم الأحد، في البنك الأهلي المصري 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

في حين سجل سعر الدولار اليوم الأحد، في بنك مصر 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك القاهرة

وسجل سعر الدولار اليوم الأحد، في بنك القاهرة 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك أبوظبي الإسلامي

وسجل سعر الدولار اليوم الأحد، في بنك أبوظبي الإسلامي 30.90 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

وجاء سعر الدولار اليوم الأحد، في البنك التجاري الدولي «CIB» للشراء 30.85 جنيه، وللبيع 30.95 جنيه.