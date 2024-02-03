بطريرك الأقباط الكاثوليك يترأس قداس المناولة الاحتفالية بكنيسة الخصوص

ترأس البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، اليوم السبت، قداس المناولة الاحتفالية لعدد من أبناء وبنات كنيسة السيدة العذراء والقديس يوسف البتول، بالخصوص.

شارك في الصلاة الأب يونان شحاتة، راعي الكنيسة، وتحدث صاحب في كلمة العظة مع المحتفى بهم حول «الأسرار الكنسية المقدسة وكيف نعيشها في حياتنا».

عام الصلاة التي أعلنها البابا فرنسيس

وأشار البطريرك إلى عام الصلاة، التي أعلنها قداسة البابا فرنسيس، مختتمًا الذبيحة الإلهية، بتوزيع الهدايا التذكارية على أبناء وبنات المناولة الأولى.

وفي وقت سابق، ترأس البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بمشاركة نيافة الأنبا عمانوئيل عياد، مطران إيبارشية طيبة للأقباط الكاثوليك، والزائر الرسولي بأوروبا، صلاة القداس الإلهي، وذلك برعية السيدة العذراء، بباريس.