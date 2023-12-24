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بطريرك الأقباط الكاثوليك: المصريون اجتمعوا على حب عيد الميلاد المجيد

كتب:

مريم شريف
10:08 م | الأحد 24 ديسمبر 2023
بطريرك الأقباط الكاثوليك_ ارشيفيه

بطريرك الأقباط الكاثوليك_ ارشيفيه

قال الأنبا إبراهيم إسحاق، بطريرك الأقباط الكاثوليك، إن عيد الميلاد من أجمل الأعياد ففيه يتجمع المصريون على الحب والمودة، مقدما الشكر لجميع الحضور من الأحزاب السياسية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ. 

وتابع إسحاق، خلال استقباله الضيوف المهنئين بعيد الميلاد بكاتدرائية العذراء مريم بمدينة نصر، أن يرد التهنئة للجميع قائلا: «كل سنة وإحنا كلنا طيبين».

ويترأس الأنبا إبراهيم إسحاق، بطريرك الأقباط الكاثوليك في مصر، القداس بكاتدرائية مدينة نصر قداس عيد الميلاد المجيد لهذا العام مساء اليوم الأحد الموافق 24 ديسمبر الموافق الأحد، وتستقبل الكنيسة صباح غد الاثنين 25 ديسمبر المهنئين بعيد الميلاد المجيد بالدار البطريركية بكوبري القبة، والذي يأتي على رأس المهنئين محافظ القاهرة وأعضاء مجلس النواب والشيوخ بالمحافظة وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة.

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