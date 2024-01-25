بطريرك الأقباط الكاثوليك يترأس قداس سيامة كاهن جديد

ترأس البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، اليوم، قداس السيامة الكهنوتية للشماس مينا مسعود، باسم الأب مينا، بكاتدرائية القديس أنطونيوس الكبير، بالفجالة.

شارك في الاحتفال الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية، والأنبا توما حبيب، مطران إيبارشية سوهاج للأقباط الكاثوليك، بحضور المطران جورج شيحان، رئيس أساقفة إيبارشية القاهرة المارونية لمصر والسودان، والزائر الرسولي على شمال إفريقيا.

شارك أيضًا الأب بولس، والقمص أنطونيوس سماحة، والأب هدية تامر، رعاة الكاتدرائية، وعدد من الآباء الكهنة، والرهبان والراهبات، وأسرة الكاهن المحتفى به.

كلمة بطريرك الكاثوليك

وفي كلمة العظة، أكد الأب البطريرك، أن كلنا شهود للمسيح، على اختلاف دعوتنا، مشددًا على أننا خدمتنا ليست طقوسًا فقط، بل أن نكون أيضًا شهودًا للرجاء.

وعقب كلمة العظة، أقيمت مراسم السيامة الكهنوتية للشماس مينا مسعود، الذي شكر كافة الحاضرين، لمشاركتهم في احتفال اليوم، معبرًا عن امتنانه لجميع من رافقوه، خلال مسيرته التكوينية.