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بطريرك الأقباط الكاثوليك يستقبل المهنئين بعيد الميلاد

كتب:

مريم شريف
03:36 م | الإثنين 25 ديسمبر 2023
بطريرك الأقباط الكاثوليك يستقبل المهنئين بعيد الميلاد المجيد

بطريرك الأقباط الكاثوليك يستقبل المهنئين بعيد الميلاد المجيد

استقبل الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، المهنئين بعيد الميلاد المجيد، بالمقر البطريركي بكوبري القبة.

تهنئة بطريرك الأقباط الكاثوليك بعيد الميلاد 

شارك في الاستقبال نيافة الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية، وحرص عدد من الآباء الكهنة، على اصطحاب شعب كنائسهم، من أجل التهنئة بعيد الميلاد المجيد.

استقبل بطريرك الأقباط الكاثوليك، الأب الربان فيليبس عيسى، راعي الكنيسة السريانية الأرثوذكسية بمصر، والوفد المرافق له، لتقديم التهنئة بعيد الميلاد المجيد.

صلاة قداس عيد الميلاد المجيد

وترأس مساء أمس، البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، قداس عيد الميلاد المجيد، وشارك في الصلاة رعاة الكاتدرائية، ورئيس وكهنة الإكليريكية، بكاتدرائية السيدة العذراء، في مدينة نصر.

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