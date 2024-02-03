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نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية برقم الجلوس والاسم 2024

كتب:

أحمد الشرقاوي
04:19 م | السبت 03 فبراير 2024
طلاب الأزهر - أرشيفية

طلاب الأزهر - أرشيفية

كشفت مصادر مُطلعة طريقة الحصول على نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية برقم الجلوس والاسم 2024، والتي ستظهر فور اعتمادها عبر بوابة الأزهر الشريف الإلكترونية.

نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية برقم الجلوس والاسم 2024

وقالت المصادر في تصريحات لـ«الوطن» إن نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية برقم الجلوس والاسم 2024 ستظهر في نهاية الأسبوع الحالي، وذلك بعد الانتهاء من تصحيح جميع الأوراق الخاصة بالامتحانات، مؤكدا أن النتيجة ستظهر عبر بوابة  الأزهر الشريف الإلكترونية.

بوابة الأزهر الشريف 

وحول الحديث عن نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية برقم الجلوس والاسم 2024 والتي تظهر عبر بوابة الأزهر الإلكترونية، فإن هناك بعض الخطوات التي يجب على الطالب تنفيذها وفقا لما أكده قطاع المعاهد الأزهرية والتي جاءت كالتالي:

- يقوم الطالب أو ولي الأمر الدخول على بوابة الأزهر.

- يضغط الطالب على رابط النتيجة هنا .

-  يقوم الطالب بكتابة البيانات الخاصة بالطالب.

-  يقوم المستعلم بالضغط على نتائج الامتحانات.

4 - اختيار نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2024، وكتابة رقم الجلوس.

6 - كتابة المنطقة التابع لها الطالب، والضغط على استعلام.

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